自由廣場》（青年時評）大一學生談台獨好時機

◎ 吳佳鴻

台灣人權工作者李明哲先生於三一九被中國逮捕滿一週年，李明哲的家人不僅至今無法與之聯繫，甚至連寄冬衣給他都遭拒收。而另一方面，中國剛通過修憲，刪除其國家主席任期限制，三二○習近平也在全國人大會議上公開表示：「我們偉大祖國的每一寸領土都絕對不能，也絕對不可能從中國分割出去。」以上局勢顯示，中國不僅對其內部政治愈發緊縮，它也想將專制威權的手伸進台灣，甚至透過逮捕台灣人權工作者的方式，來威嚇台灣民主人士，不要輕舉妄動，否則下場便跟李明哲一樣，先是被失蹤，然後被判刑。

而綜觀國內外局勢，筆者認為目前正是民進黨政府盡快推動台灣獨立、國家正常化的大好時機。先是美國川普總統簽署了《台灣旅行法》，使台美高層官員互訪無礙；再來中國於境內實施高壓統治，其國內反抗中共統治的聲音必定愈發高漲；最後是台灣島內《喜樂島聯盟》的成立，獨派大團結要推動二○一九年獨立公投，最新民調顯示，「台灣明年應該舉行獨立公投，然後以台灣的名義加入聯合國」獲得四十九．五％的民眾贊同（不贊成者三十七％）。(https://www.tpof.org/精選文章/2018年3月「內閣改組、兩岸關係與總統聲望」/)以上這些國內外條件，都在在顯示了目前是推動台灣獨立的時機。

就如同黑格爾說的：「在世界史之中，唯有那些已經形成國家的民族才值得我們關心。」台灣唯有盡快成為一個新而獨立的正常國家，才有能力去保護自己的國民不受中共流氓政權的欺侮，也才有能力向外輸出自己的民主價值，將自由民主的台灣化為各地受中共欺壓人權鬥士的大本營，同時也做為其他受中共欺壓民族的後盾。而我也相信，唯有透過關心其他民族，支持他們的民主發展，保障他們的言論自由，台灣才有可能成為一個美麗而偉大的國家。

（作者為國立成功大學台文系大一學生）