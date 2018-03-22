自由廣場》（青年時評）厭世姬PK邪教大帝

◎ 王濬

「厭世動物園」做錯了什麼？以致這個在臉書坐擁十多萬粉絲的「最厭世圖文作家」，在中國欲出版的書竟面臨三番兩次的審查、刁難、修改，不但最後書名與封面都被換得面目全非（而且還是換完後才告知），甚至還被舉報為「台獨」要抵制。

中國官方刁難的表面原因是：「書稿中有個別篇章過於宣傳消極頹廢思想、享受主義思想，與我們積極向上的社會主義核心價值觀不相吻合。」嗯，簡單地說，就是跟北京當局喜歡掛在嘴邊的「正能量」背道而馳……

看到這裡，想必「厭世動物園」的粉絲，甚至是一整個「厭世代」都忍不住要飆髒話出來：就是要表現我們這個時代的荒謬和無奈呀！這就是我們的心聲和ＯＳ呀！甚至，這個世界與社會就是這個樣子呀！拿掉了或否定了這些，那還看這本書幹嘛？

而更關乎原則的是：如果連此種寫實、諷刺，又總引起讀者共鳴的「負能量」都不許抒發；而都只能依照與迎合官方所謂的「正能量」，以積極向上、歌舞昇平，卻失去了對現實生活的思考、批判，甚至是描述的能力時，你還能想像這個世界會變得如何貧乏、黑白與虛假嗎？

而厭世姬在臉書上一句「什麼大陸？中國啦」的回覆，獲得了上百個「讚」，也惹來中國式獵巫行動的另一波圍攻。這又是讓大多數台灣人總大惑不解之處了：這麼簡單、自然與正常的表述，為何就會被劃上「台獨等號」呢？難道，它們還期待著所有台灣人民都會為了幾斗米，而背離自己的認同與常識嗎？

只能說，厭世姬不僅違背了「正能量」、缺席「主旋律」，甚至也大剌剌地沒把「習思想」給當一回事，一次把這「三位一體」的中共宣傳教義都違反了，卻也不能怪厭世姬「偏激」—真讓這套「中國標準」入侵台灣，你還能想像，我們最後能讀到的會是怎樣的東西嗎？

說到底，這一場「厭世動物園」在中國的坎坷之旅，正肇因於中共黨國對言論、思想、文化與創作，近乎「邪教」般地瘋狂與暴力控制；而你還期待著「對台三十一項」？

（作者為台灣大學國發所碩士生）