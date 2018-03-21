自由廣場》「短鏈革命」談台灣經濟

◎ 南嘉生

兩則新聞報導，「《華盛頓郵報》驚爆：川普擬向中國課徵1.7兆關稅」、「美高官指中國與市場經濟背道而馳 停止經濟對話」，對台灣至關重要。

前者是美國保護本國企業的關稅政策，後者是要求中國多開放中國市場。這點出川普的經濟政策與思想：振興美國製造業，共和黨很重視的經濟思想：美國人認為的公平自由市場經濟。

將前述變化加上AI技術與產業發展、美國企業陸續將海外基地收回美國，世界很多企業也跑到美國設廠，以使生產和消費更緊密結合等，可以看出貿易的跨國供應鏈，已經逐漸縮短，生產系統以更接近美國這個世界最大消費市場，為經營主要模式，即天下雜誌所謂的「短鏈革命」(https://www.cw.com.tw/magazine/magazine.action?id=1458)。

照以往美國經濟運作方式，「短鏈革命」很可能逐漸吸引其他先進國家跟進，這將使向以美、歐、日等先進國家市場需求來拉升自己經濟規模的中國，遭受重大打擊。而其目前所強調「供給側改革」則會失敗。因為市場開放與否和政治走向息息相關。走向權力集中（反競爭）、保守的體制，必然導引出更專制、否定市場競爭運作的經濟體制。

以台灣所處的國際經濟地緣關係，應該改變以往拉近中國這供給端生產基地運作模式，改為拉近美國需求市場，讓台灣的生產與美國市場需求更同步。當然在運用先進國家發展出來的新技術、生產新產品以介入他們的市場，也將更為靈活、獲利。

趁《台灣旅行法》剛過，台灣的財經官員應該多往華盛頓跑，以搶奪經貿先機。

台灣戰後的經濟奇蹟，就是拉近美日市場而成功，現在我們要重走舊路，回歸正道，以迎接新的經濟奇蹟。

（作者為大學教師，嘉義市居民）