自由廣場》東南亞看「世界幸福報告」

◎ 蔡田

聯合國發表「二○一八世界幸福報告」（The 2018 World Happiness Report）指出，芬蘭是世界上最快樂的國家，緊接著分別是挪威、丹麥和冰島，全都是北歐國家。台灣居第廿六名，雖未名列前茅，卻是全亞洲名次最高的國家，贏過新加坡、日本、南韓、香港與中國等。也許有人對「亞洲最幸福」的封號不以為然，但是我要用我的親身經歷告訴大家：台灣真的很不錯！

此時此刻，我正在東南亞的某個國家工作，已經來兩個禮拜了，看了不少地方，也和本地各階層朋友有深入接觸，我親身的見聞是：效率不佳、基礎建設差、醫療設施缺乏、公共衛生不良等。相較之下，台灣在這些方面至少領先這兒三十年以上。

就以公共衛生來說，此地馬路兩旁都屬泥土地，車輛經過後塵土飛揚，而且棄置的垃圾隨處可見，道路兩旁的水溝全被垃圾堵塞，我想：台灣任一個環境評比最髒亂的鄉鎮，都遠遠贏過這裡。

必須說的是，我目前暫借住的國家和人民，正全心全力力爭上游，只是我人在異國，難免有觀察與比較的強烈動機，兩相對照，台灣是個相當可愛的國家，不但制度自由民主，社會進步便利，人民友善富愛心，而且安全又極具效率，實在是個非常有人情味，又適合居住的好地方。

出國才知台灣好，請大家珍惜我們這個美麗的寶島！

（作者為退休校長，現任職東南亞教育機構）