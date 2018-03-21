自由廣場》台獨消風？

◎ 康友財

財團法人台灣民意基金會週一發表「內閣改組、兩岸關係與總統聲望」民意調查結果(https://www.tpof.org/精選文章/2018年3月「內閣改組、兩岸關係與總統聲望」/)，其中最為筆者關注的是第七項「台灣人統獨傾向的新趨勢」。簡單的說，民進黨重新執政以來的廿二個月內，支持台獨民眾從二○一六年五月的五十一．二％一路下滑到二○一八年三月的卅八．三％。民調主事者稱之為「巨大且離奇的轉變」。

個人認為：一、由於我國行動電話普及率早已超過百分之百（因為不只一人一門號），對於仍然以「住宅電話用戶」為抽樣母體的民調，我們必須謹慎、保留。

二、觀察該民調的「台灣人統獨傾向的長期趨勢圖（1991-2018）」，我們會發現，國民黨重新執政的二○○八年，贊成台獨者的比例是卅八．五％；到二○一六年國民黨下台時，該比例達到五十一．二％的歷史新高，花了八年。然而如前所述，民進黨上台後，支持台獨比例在不到兩年內就快速回到卅八趴的水準。

三、假設該調查可信度為真，則中國政府、台灣統派政媒必須坦白認錯：原來，他們所念茲在茲的「反台獨」，最有績效的是民進黨政府。習近平尤其必須對蔡英文表示感謝之意。

四、假設該調查可信度為真，則中國政府應該或暗或明支持民進黨繼續執政，以免重蹈國民黨執政導致台獨聲勢竄抵歷史新高的慘痛教訓。

五、假設該調查可信度為真，則中國政府應該考慮放棄支持柯文哲，改讓獨派人士（例如林昶佐）擔任台北市長，並在二○二○年時支持台獨色彩鮮明的賴清德擔任總統。

六、假設該調查可信度為真，則到二○二二年支持台獨的民眾必將腰斬再腰斬到只剩個位數，統一水到渠成。

不知習大帝以為然否？

（作者任職文教機構，桃園市民）