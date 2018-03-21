自由廣場》H教授事件

敬致台大校務會議代表

◎ 陳振陽

台大終於要在三月二十四日召開校務會議，順便討論校長遴選的爭議。但突然又爆發管準校長涉未獲同意違法長期在廈門大學授課的問題（自由時報二○一八年三月十七日頭版）。看起來不只是遴選過程的疑慮，而是有守法的問題，很類似一九九三至九四年間，陳維昭任命違法開業的同班同學Ｈ教授（人已過世，不希望揭示其姓名）為台大醫學院院長的事。雖然這段是我生命中最不願意回憶的往事，但事情發展至今，管準校長所發生的疑慮很像二十五年前的Ｈ教授。鑑於「前事不忘，後事之師」，乃於此提出，與年輕一代的校會代表分享。

Ｈ教授在陳維昭離開醫學院長職務後出來競選。他最大的爭議是與院方簽了不開業合約，並領取獎金，卻租用退伍軍人醫師執照，僱用年輕醫師駐診，疑難雜症才親自診治。當時社會對台大醫師最大的希望是不私人開業及不收紅包。Ｈ教授之前為我好友，我為遴選委員，過程中力勸未成。他說坐轎者要下，抬轎者不放。

在醫學院院長補選過程中，一直都有爭議。最後校長選最高票Ｈ教授為院長（第一名七十一票，第二名五十六票，第三名五十二票。第一名並沒過半。管教授在此次校會中獲得第二高的不同意票）。隔天我向校長辭行政職，不再是校會代表。

對此項決定，賀德芬、李永熾、周賢福、林逢慶、林榮耀、張瑞吉、林瑞祥、許輝吉、陳定信、曾淵如、蘇益仁、楊維哲、黃良平、黃武雄、金傳春等富含教育理念的代表，提案請校務會議成立調查小組；Ｈ教授的支持者七位連署否決成立調查小組案。最後校務會議否決成立調查小組。但因證據充分，法院一審判Ｈ教授一年半並繳回不開業獎金八百多萬（當時是很大的數目）。Ｈ教授不被續聘為院長，離開台大另有高就，一年後過世。他的支持者說是被我害的，我想這些抬轎者才要負最大的責任。這是台灣大學歷史上唯一被判刑的院長，對台大及Ｈ教授均是很大的傷害。

在此呼籲這一代有良知睿智的校會代表，在這次會議中能由「前事不忘，後事之師」的角度，比一九九四年的校會代表更有進步，支持純真的學生代表的提案，為台大做出最好的決定。

（作者為台灣大學名譽教授）