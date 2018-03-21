自由廣場》鄭麗君要如何褒揚李敖？

從64到228

◎ 朱孟庠

李敖過世，華人文化死者為大，本不想再去批判什麼，但文化部長鄭麗君要報請總統褒揚，逼得大家，只好將其一生複習一遍。

對二二八的歷史傷痛，李敖說：「是一次緝菸民變，台灣人大殺外省人殺了十天，之後外省人殺本省人，二二八才死幾百人…本省與外省死亡人數差不多扯平了。今天被政治炒作，是要打壓外省人。」

對六四天安門事件，他引鄧小平的談話及錢其琛的《外交十談》說：「是幾千位公安、武警他們的槍被搶、被暴民殺害，中國沒有用坦克車輾壓學生，天安門事件是外媒加工翻製的…」如此一位反台灣本體意識、擁護中共極權的李敖，要褒揚他什麼？

是的，早期李敖為台灣自由民主發聲：那個殷海光的學生，參與彭明敏、魏廷朝、謝聰敏的《台灣人民自救宣言》的憤青，敢於寫文章對抗蔣氏極權體制，值得想念。但或許在第一次出獄後，李敖就已死。他遠遠遜於在牢獄中內省的劉曉波，始終為六四自責而背負著沉重的包袱，至死也不願離開中國。而李敖卻於二○○五年嘲笑：「劉曉波是笨蛋，連登台罵共產黨的資格都沒有」。也笑：「香港現在的民主離倫敦越來越遠，離台北越來越近，是惡搞的民主，這要怪英國人當初只給香港自由和法治，但沒有訓練香港民主。」

晚年在中國清華大學演講時，攻擊台灣，歌頌胡錦濤，還極其諂媚地歌頌共產黨說：「中國共產黨要執政一千年」。在中共面前活像隻哈巴狗的李敖，這樣厚顏無恥的痞子，文化部該如何表揚？

監獄的規訓讓人變形，當然金權的誘惑也會讓人改變。第二次入監前李敖就已死，侵吞好友文星老闆蕭孟能的文物、珍藏及房產，前妻胡因夢直指「李敖並非具有真知灼見超越名利的俠士，而只是一個多欲多謀，濟一己之私者。」他還有一個癖好就是興訟，一生告了三千多人，李登輝也被他告了，打官司已經成精，靠著台灣惡司法也賺進不少錢。此人和毛澤東一樣，中國文化最劣質的一面，吃人文化之巔的體現。文化部要怎替他美化？

褒揚他，根本就是侮辱自我。真想給他掛個大思想家名號？恐怕他也承擔不起。晚年訟精、文化流氓之鬧劇，若要褒揚還真要成為笑話。

民進黨政府當有台灣視點，蔡總統更當慎思，不要隨便敬禮，蓋棺論定要清晰。

（作者為藝術家，李登輝民主協會顧問）