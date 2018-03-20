自由廣場》瓶裝水「業內」看法與建議

◎ 江正陽

媒體報導「瓶裝水驗出塑膠微粒」的新聞，個人認為，在瓶裝水中所驗出的塑膠粒和報導中研究員梅森所說一致：「微粒有六十五％是碎片而非纖維，我認為這些碎片來自裝瓶過程。我想，我們看到的塑膠大多來自瓶子本身，來自瓶蓋，以及來自裝瓶的生產過程。」我的看法是，即使瓶子和瓶蓋在裝瓶之前就已經經過確實的清洗，瓶蓋在封蓋鎖緊過程中也算是一種物理性破壞，難免會有塑膠碎屑的產生。

而且，生產一公升的瓶裝水，製程中至少還要再消耗十七．五公升的水，這本身就不是一件合理的事。但是即使再努力宣導，瓶裝水的方便性還是會讓它繼續存在下去。

要達到瓶裝水減量目標，應該要效法英國啟動免費飲水站計畫來杜絕瓶裝水。但是，所衍生的另一問題是，有那麼多可靠的飲水機嗎？台北市校園禁賣瓶裝水兩年，但是飲水機水質抽驗的不合格率還是太高。更不要說南部縣市的學校，講難聽點是根本幾乎沒在換濾心；所以中小學的學生普遍反映學校的水有怪味。在這種情況下，家長是希望孩子買瓶裝水還是買飲料？

因為我本身從事的就是淨水行業，所以這也變成了我的職業病，看到飲水機先看點檢表（有沒有確實更換就自由心證了）。

我一直鼓勵大家自己能夠隨身攜帶水壺，如果擔心飲水機的水質不可靠，就自己再準備簡易的過濾濾心以備用。真的不得不購買瓶裝水時，至少能夠做到當天內重複使用那支寶特瓶來達到減塑的目的。

更希望媒體能一起努力，引起大家關心校園飲水機問題，進而督促學校改善。真的太多家長天真認為學校本來就應該提供乾淨飲水，事實卻不盡然。

（作者任職淨水行業）