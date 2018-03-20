自由廣場》五歲上學 時機到了

◎ 周玉娟

教育團體公布「國教向下延伸」民調數據，高達八成以上民眾支持五歲幼兒教育義務化。

自推出五歲免費入學教育政策，減輕許多年輕父母經濟負擔，也為國教向下延伸拋出了橄欖枝，目前家有五歲孩童就學率高達九成七，義務教育向下延伸已具社會時勢雛形，政府應及早籌劃推動期程，以保障幼兒受教權益和學習品質。

全台公私立幼兒園所比例懸殊，要推動五歲幼兒教育義務化，「供應不足」和「分佈不均」都亟待解決；《教育基本法》保障家長教育選擇權，對於選讀私校學費補助方式和擠不進公幼名額的現實難題，也將考驗政府的智慧和魄力。

幼兒教育是所有教育階段養成基石，各國重視受教年齡向下延伸，儼然已成國際幼兒教育發展趨勢。台灣推動義務教育化，不但可落實學習機會均等教育理念，在師資品質專業化和課程教學優質化，也能更進一步做好把關，值得力促。

目前國民義務教育入學條件乃採學區制，但因國中小學校設立普及，且有「偏遠地區學校教育發展條例」，能協助就近入學和保障安定學習環境的願景。未來五歲幼兒納入義務教育範疇，若能推動一校一園所是理想目標，或跨校跨區或結合私校或挹注社區資源進行混班教學，以強化官民合作、匯集教育資源與維護學習權益，都是值得評估可行方案。

（作者為退休校長，台中市民）