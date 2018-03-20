自由廣場》東亞第一幸福國際認證 人才資金流動不必慌張

◎ 劉一德

習近平稱帝之餘，不忘對台灣推出「三十一項惠台措施」。冒進主義者與失敗主義者，急著附和中國，責怪政府，唱衰台灣，好似台灣人才與資金從此一去不返，被中國統一近在咫尺。另一方面，聯合國「永續發展解決方案」（SDSN）發布的二○一八年世界幸福報告，台灣排名第二十六，為東亞第一名，中國則是第八十六名。

不論三十一項措施內容是否真的惠台，在中國資本家、貪官與港商李嘉誠的資金正往外奔逃，台商、日商、韓商急速往東南亞、印度、歐美移動之際，中國獨針對台灣，而捨棄全球其他國家提出所謂的利多，從台灣引進技術、資本及人才，經濟上解決中國經濟發展遭遇的困難，政治上掣肘台灣政府威信，以打擊台灣民心的策略及目的至為明顯。

其實，在地球村與數位時代，人才與資金無國界，亦如流水，條件夠好，不用吸就會自然流入，條件不夠好，就會自然流出，再怎麼吸也留不住。就這點，台灣有自己的優勢與利基。何況，除了台灣之外，人才與資金如果還有其他更適合、更安全的選擇，如美國、東南亞、歐洲等其他國家，何以一定要選擇中國。全世界都活不下去，中國是唯一，且不得不的選擇，還算是優秀的人才與聰明的資金嗎？

不可否認，台灣在過去幾年的確面臨一些經濟發展上的瓶頸及產業轉型上的困境，亟待政府及全民堅定自信，穩步前進。但除了薪資與投資利益之外，做為一個有尊嚴的人，難道不需要考量生活上其他層次的價值？大如自由、人權與民主的信仰，小如良好治安、完善醫療、優質教育、潔淨環境、政府廉潔及社會支持等。台灣真的不必妄自菲薄，否則聯合國世界幸福國度排名，台灣也不會東亞第一名。

理性看待，為了一份比台灣高的薪水或投資利益，就一古腦的往一個不可預測的環境衝，風險有多高，慘痛的教訓不勝枚舉。政府當然不可以見死不救，但如果不聽，也只能祝他們一路好走。再說白一點，台灣最怕的其實不是那些到中國發展的人，而是那些不去中國，留在台灣吃台灣米、喝台灣水、享受台灣健保及年金，卻成天在台灣社會與中國裡應外合，扯台灣後腿的人。

（作者現任台聯黨主席）