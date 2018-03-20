自由廣場》打造台灣三道防線

我們需要以更高角度處理中國31項對台政策

◎ 黃天麟

此次中國的卅一項吸台措施，雖然有十四項是舊瓶新酒，但新增項亦多達十七項。北京的大動作有兩個客觀理由：第一是延伸「三中一青」、「一代一線」的路線，吸納台灣「自然獨」青年，洗腦成為「自然統」的尖兵。第二是想向台灣撈取第二次「台援」。一九九○年至二○一六年的時間，中國對台之磁吸重點是「招商引資」，成功地由台灣吸進了近九千億美元的資金及附帶技術，成就中國成為世界第一貿易國及第二經濟大國。但中國習帝專制霸權之企圖逐步暴露之後，中國企業在國際上的併購、高階科技技術之引進，多被禁止，最近連博通（Broadcom）併購高通（Qualcomm）也被川普封殺。博通與中國關係非淺是原因。當今中國要達成「二○二五」科技強國之路，只剩一條，即台灣高科技人才之挹注，經由學生、研究人員傳遞商業秘密。將來美中爭霸戰，美中經濟戰，台灣必將成為成敗之關鍵。是以此次中國卅一項吸台政策，政府必須以更高角度處理問題，堅定站在西方立場，保住我國經濟優勢。

基此觀點與高度，筆者第一時間（三月十三日自由廣場）就建議政府趁機將國安提升至美國的水準，速制定台灣版「國家安全查核制度」，對凡受中國誘惑至中國就業、留學、研究、從商、回國就業於國家機構及敏感科技公司，必先接受嚴密的安全查核。這不是對個人自由之限制，而是國人對國家忠誠之表態。「國家安全查核制度」可以避免「不教而誅」的指責，同時亦可教育國人「國家認同」、「國家觀念」的重要性，美國能，為何台灣不能。「國家安全查核制度」是因應中國卅一項吸台政策的第一道防線。（註：若我國早有此制，此次台大校長之選拔，問題早就解決。）

第二道防線，即是日前（三月十六日）行政院公布的壯大台灣無畏挑戰的「八大策略」。因係第二道防線，內容多針對中國卅一項對台政策，四平八穩，是傳統的文官體系標準答案。浪來我擋，被動防守者多，主動攻擊的少。為彌補此一欠點，筆者強力建議政府考慮恢復「員工分紅改採面額課稅」，其效果絕對遠勝於其他零星的獎勵政策。稅收絕對不會減少，只要因此產生二、三個獨角獸企業，反而會大幅增加。

第三道防線即是國家權力之行使。如修訂營業秘密法，當前教育部對參與中國國家計畫之禁止等，由各部整理公布禁止。要知，當今台灣所面臨的是與一個「併台」為最高國家目標，經濟規模大於我國二十、三十倍的專制國家主義之經濟戰爭。其攻防已離自由化、國際化經濟甚遠，沒有國家主權層級的前瞻領導，絕不能為功。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）