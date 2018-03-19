自由廣場》「星戰奇幻圖書館」有感

◎ 王錫璋

新北市林口區圖書館新設了一座分館，叫東勢閱覽室，筆者去參觀一下，的確設計很新穎，以宇宙、銀河、太空為理念，到處有絢爛燈光和類似太空艙、飛行船的閱覽空間。

這小圖書館確是很吸引人，或許也會受小朋友喜歡。但館（室）內或許過於重視達到奇幻色彩的營造，竟然沒有甚麼藏書空間，後來一問服務人員，方知連正式圖書也沒有，只有一、兩百本沒有書標，由某企業購買捐贈的書籍，零星地擺在角落或書車上，比筆者家中藏書還少。被許多新穎設計佔去位置，真正的閱讀座椅其實也不多，太空艙裡有舒服懶人沙發，可是空氣不好，沒辦法坐久的。

想起近來地方政府，新建或改建圖書館，似乎特別講究設計的突出或華麗色彩。以林口圖書館來說，便以有全國「最長的書架」宣傳，其北大特區的分館，則以有「最長的書桌」號召，現在新成立的東勢閱覽室，則大概可以用「星戰圖書館」來打名氣。

為提升閱讀風氣，鼓勵讀者多上門，圖書館在設計上講求新穎、舒適、有變化，是應該的，經費許可的話，給設計師發揮想像空間，也是理所當然的。但似乎也不要忘了圖書館的本質還是要有典藏，不管是電子書或實體書都好，總要讀者進去可以有東西利用。林口圖書館和其北大特區分館，藏書原都不算多，再成立一個東勢分館，本來應該以補充這兩館的不足，相互流通借用為主，但反而變成一個沒甚麼圖書的星戰奇幻圖書館，似乎有點失去圖書館該有的本質。好在它自己知道沒有甚麼圖書，故只敢稱之為「閱覽室」─提供一個民眾閱覽空間而已。只是怕萬一民眾看膩了這些眩目的設施後，還會再去這些沒有典藏內容的圖書館或閱覽室嗎？這是值得地方政府思考的。

（作者曾任國家圖書館編審，著有《圖書與圖書館論述集》）