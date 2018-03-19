自由廣場》（澄社評論）這樣就能救高教？

◎ 洪裕宏

近日中國政府提出所謂的「惠台卅一項措施」，試圖全面性地爭取台灣民心。行政院提出四大方向，八大強台策略因應。坦白說，這些早就該做了，如果現在才開始「壯大台灣」，過去兩年小英政府到底在幹什麼？沒有中國的「惠台」，台灣就不必「壯大」了嗎？行政院提的方向和策略雖嫌空疏，但是原則和方向都是正確的，為什麼要等到「惠台」才來「壯台」？

對台卅一項措施與高教有關的重點在人才之網羅，幾乎全面開放台灣大學教師主持或參與國家級研究計畫，以及重金禮聘台灣教師赴陸任教。台灣近些年來大學經費不斷萎縮，薪資近二十年未調整，少子化減少了許多教師員額，造成新科博士就業困難，加上年金政策的影響，台灣高教對專業人才的吸引力愈來愈低。長此以往，中國對台卅一項政策確實形成駱駝背上的最後一根稻草，對台灣高教致命一擊。

細看教育部的因應措施，具體的政策只有「玉山計畫」、「彈性薪資」及「國立大學教授學術加給加薪十％」三項，其他都是自吹自擂及用相關法規來威嚇大學現職教師。「玉山計畫」完全抄襲中國的「長江學者計畫」，人家有「長江」，我們找不到夠大的河，只有抬出「玉山」。可是人家也有「珠江學者」之類的，我們為什麼不也來個「奇萊山學者」？「玉山學者計畫」是在獎勵少數有傑出成就的大學教授，當然應該設立。可是為數眾多的助理教授和副教授，仍在勤奮研究中，卻無緣獲獎勵。這些教師乃高教之主體，是否應該有其他的獎勵措施？

「大學教授學術加給加薪十％」僅限國立大學，私大呢？加薪應加在本薪，才能反映在年金上，緩解年金改革的負面影響。教育部應有大作為，公私立大學所有教師的本薪一律加薪十％，保證「卅一項惠台措施」高教部分將失去相當的作用。此外，應該特別照顧助理教授，於初任教三年都可以得到一筆「初始研究經費（Initial Research Fund）」，來回應「惠台卅一項政策」中的研究計畫部分。上述如果都做到了，哪怕高教會垮？

（作者為陽明大學心智哲學研究所教授）