自由廣場》李敖‧胡適‧殷海光

◎ 江燦騰、陳正茂

李敖死了，已到蓋棺論定的時候，他的一生可以說含括有：政治家、政論家、思想家、文學家、批評家、史學家等聲名於一生的傳奇人物。中共政權的諂媚者，則是他晚年最大特徵。

他素來批判國民黨，亦不滿於民進黨，他左右開攻，天生反骨，罵他的說他是「瘋狗」；捧他的譽其「特立獨行」，總之，沒有任何評價，可恰如其分的形容他。

這位有東北硬漢血統的李敖，與胡適一樣，在大學時，藉《文星》雜誌犀利的筆鋒，橫掃千軍，罵盡天下蒼生。他向國民黨威權挑戰，遭到國民黨的牢獄之災，出獄又入獄；他與影星胡茵夢結婚又離婚，遊戲人間，不改英雄本色。他開政論節目「笑傲江湖」，嘻笑怒罵台灣朝野兩黨的藍、綠政客。

2000年代表新黨競選總統，將其傳奇攀上人生高峰，其後當選立法委員，縱橫國會議壇，2005年，訪問半世紀未曾踏上夢土故鄉的大陸，於北大、清華等大學講演，公然批評共產黨，猛龍過江，颳起一陣「李敖旋風」。

這位「五十年來和五百年內，中國人寫白話文的前三名是李敖，李敖，李敖。」不愧是亞洲前30名擁有影響力的人物。

其實，任何一頂桂冠，對李敖而言，也許都是不屑的，李敖在歷史上的粲然登輝，遙光閃爍，都形構成吾人銜枚夜行的極星，秉燭夜遊的瞻仰高度。李敖的最精彩處，是他以血汗青春為代價，所譜寫出傳奇起落的一生。

李敖，桀傲不馴的勇者，正因為有所堅持，更凸顯其固執冥頑、難以頡抗。究竟是什麼樣的理念，使他寧願坐牢，也不接受官方關愛的眼神？究竟在他人格養成過程中，那些事件，使李敖一路走來始終如一？

答案是：胡適絕對是李敖思想的啟蒙者。而這一點李敖亦不否認。事實上，他也一直是胡適自由主義的長期追隨者與信仰者。

而《文星》一案當是李敖一生的轉捩點，此事件充分考驗李敖對自由主義信仰的堅持，亦形塑其人格個性的試金石。

從此後，自由主義這頂桂冠，將牢牢的戴在李敖頭上，而閃閃發光，終其一生亦不悔。

李敖思想的啟迪，家庭因素是免不了的，其父李鼎彝，畢業於北大國文系，受陳獨秀、胡適、魯迅、周作人、沈尹默、錢玄同等之教誨，所以李鼎彝的北大自由開放的民主精神，對李敖產生不小的影響。

當然，李敖的博覽群書，及絕對是非價值觀，對他自由意志的發揮起了絕對的作用，在台大讀書期間，又認識了民國以來最偉大的思想家胡適，兩者如伯樂與千里馬般，馬上激盪出激烈的火花，兩代知識份子的薪火相傳，讓自由主義的棒子代代相承。

1957年蕭孟能夫婦創辦《文星》雜誌，原本是一本平淡無奇的刊物，直到後來李敖的加入，才為《文星》雜誌，掀起濤天巨浪。李敖在《文星》發表的第一篇文章為〈老年人和棒子〉，擲地有聲的批評當時甚多佔著毛坑不拉屎的學霸。

此文一出，顯然驚動了許多重聽的老年人，而開始圍剿李敖，給他安上「文化太保」、「文化流氓」等許多罪名，此文亦是《文星》雜誌許多筆戰的導火線。

李敖後來，又接連發表了〈播種者胡適〉和〈給談中西文化的人看看病〉，將文壇從「棒子戰」，轉為更高潮的「中西文化論戰」。

「中西文化論戰」，已使李敖成為眾矢之的，其後，他挖出一連串高等學府教授的弊端惡行，終於使這些老教授按捺不住而反撲，務必剷除李敖而後快。

之後，李敖雖從此成了學術界的「過街老鼠」，但他卻意氣風發、不無得意的，以自己能將《文星》帶領走向「自由、民主、開明、進步、戰鬥等鮮明色彩」而自豪。

1965年李敖在《文星》，發表〈我們對國法黨限的嚴正表示：以謝然之先生的作風為例〉，批評國民黨，也肇下《文星》停刊關門的命運。

總計李敖在《文星》興風作浪，球後約有4年之久，其流彈所及，幾乎囊括所有黨政學術要人，因此國民黨開始羅織罪名，最後，以叛亂罪名判刑10年入獄。

對李敖來說，他從不諱言，他對胡適的尊崇，而胡適對李敖的影響，也是全面性的，所以李敖曾說：

「40年來，能夠『一以貫之』的相信他所相信的，宣傳他所相信的，而在四十年間，沒有迷茫、沒有轉變、沒有『最後見解』的人，除了胡適以外，簡直找不到第二個。在這一點上，我們不能不肯定他的穩健與睿智，和他對中國現代民主思想的貢獻。我們不得不說，這隻好唱『反調』的烏鴉，確實具有遠見。而這種遠見，就百年大計的建國事業來說，顯然是必需的」。

而李敖以上所說胡適「一以貫之」的思想，其實就是胡適終身標榜的自由主義，同時也是李敖亦步亦趨、堅信不疑的民主自由思潮。

胡適影響李敖，成為理性的愛國主義和自由主義者，所以直到已趨晚年的現在，李敖仍對胡適仍是敬佩有加；由2005年，他親訪北大，獨捐巨資，要樹立胡適銅像於北大校園時，即知胡適在李敖心目中，其巨人形象，又是如何的大。

當然，李敖也不以胡適自由主義接班人為滿足，所以時時刻刻站在這位思想巨人的肩膀上，並想超越他。

對於同志，李敖也曾責備殷海光本人和其他門人弟子，不能散佈並延續其自由主義的精神。確實如此。在殷海光眾多弟子中，的確是李敖比較他人更努力地或更全心全意地，做著他追求自由民主的艱苦工作。

所以，李敖的知己孟絕子曾說：殷海光的學生很多，可貴的不少，但最能代表殷海光全部精神的，就是李敖。此語連殷海光聽了，也點頭同意。而李敖本人，更曾經不客氣的對殷海光說：

「殷先生，你在台大辛辛苦苦培養出來的幾個自由主義者，一受軍訓，全都變成國民黨了。據我所知，他們有幾個還是自動的。憑這一點，你應該佩服我。」對於此語，殷海光本人也只能承認這是事實。

所以，李敖在努力維護自由主義的過程中，確實付出很大的代價。只不過，現在已是自由主義在台「落日照大旗」的時候了。因自由主義思潮，在當代台灣已趨沒落之際，即使勇者如李敖，縱然有心想要挽狂瀾於既倒，也只能慨嘆時局，已是「夕陽無限好，只是近黃昏」的落幕之時了。

此外，可以承認：李敖這一生，的確有文史的才氣，古典文史的素養深厚，發掘問題的眼光一流，利用特殊關係獲得的官場秘聞史料功夫，少有人比，閱讀英文著作的程度也強。這些都是值得肯定的。

可是，他的強烈批判力，往往夾帶私人仇恨，夾帶對蔣政權的怨恨，以及對毛政權的高度嚮往。他的大量著作，多數是長篇資料剪貼拼湊而成。所以，他的大師盛名，有浪得虛名之嫌。

（作者分別為台北城市科技大學通識教育中心教授、觀光系教授）