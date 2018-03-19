自由廣場》評網紅柯無差別攻擊名嘴事件

◎ 陳財能

日前，柯文哲在網紅呱吉的節目中練肖話，除了批評政論節目「他們（名嘴）哪一天不攻擊我」外，還脫口「收買名嘴要錢，不想花那個」指控。然而，當媒體追問要柯舉出事實，並有名嘴公開要求與柯對質時，除了推給幕僚外，柯更傲慢地以「反正這就是我的個性，就這樣，不然要怎麼樣」、「這件事情愈描愈黑，算了，這樣就好」的悖論，令人無法判斷對錯是非，來迴避媒體與受害名嘴的質問。

柯文哲利用網紅突襲亂打批評他的名嘴們後，卻又隨即轉風的做法，這與他常常得意標榜「以快打慢」及「鯊魚論」的戰術，顯然有異曲同工之效。但是，柯文哲到底想收買誰？哪些名嘴已經被柯收買？誰想被柯收買？而哪些人又是柯用來收買名嘴的買辦？以上這些疑點，若是又像「柯文哲密會趙藤雄」的內幕一樣，成為不清不楚「柯式羅生門」的話，那台灣的民主政治，顯然陷入一種「網紅放話，攻擊異己」的悖論危機。

從實證經驗而論，檢視柯文哲三年來在做為市長的實際表現上，以他所公開宣示的諸多政見為基準，其實已經證明柯文哲是一個「說一大畚箕、做無一湯匙」的失敗政客。但是，柯卻是目前台灣民主政治進入網路時代裡，以所謂「素人」及「白色力量」操弄藍綠政治的網路民意強人。

從「人、權力與公共利益」的關係而言，握有權力的人，在創造公共利益的事實基礎上，被公開嚴格檢驗，不就是民主政治的基本原則嗎？難道柯文哲這個人，毫無這樣的民主素養，所以，他難以忍受政論節目與名嘴對他的批評，而視之為惡敵，並以毀滅人格方式，透過網紅節目進行無差別攻擊。

事實上，目前批評柯文哲的問題，大致集中在「施政能力」、「文化素養」及「台灣價值」等公共利益及福祉的面向上。以公共選擇理論聞名，在一九八六年獲得諾貝爾經濟學獎的James McGill Buchanan曾說「政客或者官僚和所有人一樣有利己之心。他們在實踐政治時，是為了保住自己的烏紗帽或是增加已有權力，所以，他們還真不見得會做出有益於公眾福祉的事情」。由此看，柯文哲及其運用網紅攻擊異己的政治行為，無非是Buchanan研究的實證。

（作者為國立中興大學國際政治研究所博士生）