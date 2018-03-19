自由廣場》有機米含砷超標的原因

◎ 沈建德

台灣三家有機米砷含量在香港被驗出超過小孩使用限量(https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180301/1306350/)，由於台灣絕大部分的食米都是使用農藥的米，有機米都如此，農藥米當然堪慮，上週請台南市農業局及衛生局調查，對方卻說要等砷含量列入食米檢測項目才能行動。

被香港發現砷超量的有機米業者，及長庚醫院顏宗海醫師，相繼在媒體表示不知有機米為何有過量的砷，我剛好有答案。

我種的無毒稻，自曬自碾得到的米，經台南市衛生局檢驗，汞鉛鎘的殘留皆為零檢出。但無毒稻由市面烘乾機烘乾、市面碾米機碾出的米，則檢出含鉛0.02ppm、鎘0.1ppm。這意味污染很可能是來自共用的烘乾機、碾米機。因為它們烘、碾農藥稻穀，農藥污染了機器，無毒稻穀用了這種烘乾機及碾米機，也有毒了。更怵目驚心的是，砷0.16ppm，超過0.1ppm的小孩使用限量。

無毒稻本來不含鉛鎘，現在變有了，那農藥米的鉛鎘砷污染豈不是更嚴重？由於砷未列入檢測項目，沒檢查，衛生單位發布的檢驗結果卻都說符合規定，可安心食用，有良心嗎？

食安單位除應立即全面查明砷殘留之外，當局應考慮提供無毒米專用的烘乾機及碾米機，以免與農藥米共用受污染。也應訂出政策，鼓勵無毒的耕作方式，不一定有機，但是無毒，這種米農藥及砷汞鉛鎘都零檢出了，應該夠安全。先無毒再有機，可能是比較容易推行的政策。

（作者曾任中興大學企管系副教授，現為有機自耕農。https://www.facebook.com/TPGOF）