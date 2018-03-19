自由廣場》來香港，請您先說這句話…

◎ 陳俊傑

最近台灣的網上討論區PTT，有網民發帖「有沒有去了一次就討厭的城市」(https://www.ptt.cc/bbs/WomenTalk/M.1520254062.A.B78.html)，香港不幸地高據榜首。作為土生土長的香港人，實在感到相當無奈，並對香港政府放任大陸遊客來港，令香港失色，表示憤怒。

台灣網友評香港人「態度差」，其實是因為台灣人和大陸人一樣都是說國語，香港人誤以為台灣朋友來自大陸。若果台灣朋友來港時，需要問路，第一句說「不好意思，我是台灣人」，相信態度會好得多。

香港地方不大，卻每天承受超大量的大陸旅客。此外，香港的旅遊點及住宅區是同一範圍，大家熟識的旺角、尖沙咀及銅鑼灣等旅遊點附近亦有很多民居，基本上很多香港人對拉行李的大陸旅客已相當厭惡，而台灣朋友只是「誤中副車」。

再者，大陸客來香港太容易，不像陸客來台灣必須乘飛機。他們從陸路來香港，搶購生活用品、化妝品及奶粉。因為大陸有很多假貨，香港對貨品較有質素的保證，所以他們來香港大多不是旅遊，是拉著行李周圍去搶購民生用品，而香港人更常被這些行李車弄傷腳部。所以，若台灣朋友來港，記得在酒店先寄存行李，才出外玩玩，以免又「誤中副車」。

其實香港及台灣是在同一天空下，受著中共政府各式的壓迫，而大陸旅客的質素問題是源自中共政府只做愛國教育，但缺乏公民教育。很多大陸旅客來港缺乏禮貌，問路時只說「唏，×××怎麼去？」沒有半點稱呼及禮貌，並在公眾地方高談闊論，以及在商場通道打開行李整理「戰利品」（即伴手禮）。

聽說大陸政府持續收緊大陸團來台旅遊，未嘗不是好事，因為賺這些錢的社會及民生代價太大。香港人很羨慕台灣，多麼希望大陸能收緊來港大陸團，讓香港人能喘息一下。

因為香港政府的旅遊政策出錯，只偏重大陸客，使香港越來越不適合旅遊，盼望台灣朋友諒解，香港人亦相當無奈。我們仍等待政府能夠覺悟，大減大陸客，才能迎來四方客。

（作者為香港人，教師）