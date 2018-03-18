自由廣場》對美軍協防台灣的藍綠、世代差異

◎ 蔡佳泓

美國參眾兩院通過的「台灣旅行法」，川普總統於三月十六日簽署生效，論者甚眾。不過，國人可能更關心的是，一旦台海情勢緊張，美國會不會軍事協助台灣？

隨著中國政治、經濟、軍事實力崛起，兩岸關係似乎越來越不對等。一方面中國派航空母艦通過台灣海峽以及派軍機繞行，一方面又推出所謂惠台措施，試圖以軍事實力與經濟優惠，瓦解台灣的國家主權。

但在旅美台灣人的不斷遊說以及國內各部會的努力下，美國國會與國務院似乎對台灣越來越友善，例如「二○一八年財政年度國防授權法」（NDAA FY2018），台美軍艦互訪停靠、邀請台灣軍方參加「紅旗」軍演等寫入法案，去年底生效。

而「台灣旅行法」規定，美方可經由此法，正式邀請台灣現任正副總統等層級官員來華盛頓訪問，也可以任命美國行政部門任何一個高級首長，前往台灣交流與互訪，大為提高台美雙邊的交流層級與內涵。也因此，中國對於這項法案表達強烈不滿，因為這代表美國與台灣可以發展更強的實質交流，對於台灣的國家安全有更強的宣示作用。

然而，今年初，杜克大學委託政大選舉研究中心所執行的「二○一七年兩岸關係和國家安全民意調查」，成功地以電話訪問一二四四位受訪者。民眾被問到當台灣宣布獨立，而中國攻擊台灣時，認為美國會或是一定會出兵幫助台灣者有四十．五％；而認為美國不會或是一定不會出兵幫助台灣者為四十二．四％；拒答、看情形、無意見、不知道的民眾為十六．一％。可見台灣民眾對於美國出兵協助台灣的看法兩極。

而交叉分析也發現，支持泛綠、本省閩南人、廿至廿九歲的民眾特別認為美國會或是一定會出兵幫助台灣；支持泛藍、大陸各省市、五十至五十九歲與專科教育程度的民眾特別認為美國不會或是一定不會出兵幫助台灣。換句話說，「藍綠」以及「世代」在這個問題上呈現兩極看法。

總之，並非大部分台灣民眾對於美國出兵協助台灣抱持樂觀的看法。一方面，我國當局應該思考如何提高國人對於國家安全的整體信心，並且向美國的行政部門與國會傳達台灣有保衛民主的決心。另一方面，執政黨應該與反對黨溝通，國家安全應該是不分朝野黨派的共識，應該善用國際的支持維護民主與繁榮。

（作者為國立政治大學選舉研究中心研究員兼主任暨東亞所教授）