自由廣場》外交老兵：善用台灣旅行法

◎ 林正二

習近平稱帝後，為完成統一大業，最近祭出卅一項所謂「惠台」措施，以弱台、併台。預期中國對國人推動「惠台」措施的同時，在內政上，對蔡政府會採取更強硬的窮台措施，未來很可能停止中國觀光客來台及農漁業與經貿的合作，對台灣的經濟發展將有一些衝擊。外交上，中國會持續加強猛挖台灣的外交牆腳，以及阻擋台灣的國際參與，減少國際社會對台灣的認同。

面對中國凌厲的經濟、外交攻勢，個人認為，小英總統首要之務是，要以「民主共生」的理念，爭取反對統一的淺藍與中間選民的支持，凝聚更厚實的兩岸政策共識，以團結國人齊心對抗中國的統台策略。值此中國對台政策已緊縮為「一中統台」，國民黨「九二共識、一中各表」破功之際，蔡總統尤應呼籲國人珍惜台灣的民主成就，一起團結抗拒中共統台。

其次，為因應中國切斷兩岸經貿合作以及強力阻礙台灣參與區域經濟整合的衝擊，小英總統必須以新的經濟模式促使台灣產業轉型，改善投資環境，吸引國內外資金，促進經濟發展，減少對中國經濟的依賴，並善用美國總統甫簽署生效的「台灣旅行法」，爭取美國支持，加入多邊區域經濟組織及簽訂單邊與多邊的FTA，壯大台灣的經濟。妥善運用國際與亞太新情勢，彰顯台灣在國際社會的重要性，並加強跟美、日、歐盟與亞太各國的實質關係，以彌補中國全面打壓下的外交傷害。

（作者為駐美外交人員退休，新竹市民）

范世平的建議，民進黨聽到沒？

◎ 蔡美珠

針對中國對台卅一項措施，行政院提出八大強台策略；台師大政研所教授范世平則認為，政府不用太在意這些，內容大多是空的，若太認真，反而落入中國圈套，還不如好好宣傳美國總統川普簽署「台灣旅行法」一事。范世平說，這可是重大政績，若扭扭捏捏的自我克制，怕老共不爽，他也真的無話可說；他呼籲，總統蔡英文開國際記者會，「也不為過」。

查了一下，總統蔡英文只在一月十日於推特發文感謝美國眾院支持台灣的民主及政府，並表示台灣旅行法案將有助於更強化台美之間持續性的夥伴關係。二月二十一日接見美國參議院「台灣連線」共同主席及參眾議員訪問團時，提到這件事。三月一日美國聯邦參議院通過台灣旅行法，總統蔡英文透過推特發文，感謝所有支持這項重要法案的美國國會議員。

現在美國總統川普簽署「台灣旅行法」，不能再來個記者會或蔡川熱線嗎？

（作者為退休教師，新北市民）