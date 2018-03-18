自由廣場》台大豈能再容管爺胡搞

◎ 默聲

媒體報導，管中閔教授自二○○五年起就先後在中國廈門大學、華中科技大學、西安交通大學等地違法兼課。根據中研院查證，管中閔根本沒有告知有到中國任教。此舉，已經不是台大校長候選人履歷的誠實填寫問題，而是涉及違法到中國兼課，管爺的爭議已經不是簡單的道德瑕疵，還有法律問題。

據報導顯示，管中閔教授目前還在廈門大學王亞南經濟研究院掛名兼職教師，除了管爺以外，還有中研院經濟所的蕭政院士，而且兩位的任職資訊，若從華人百科上根據廈門大學王亞南經濟研究院的簡介，其中數量經濟學的部分，管中閔、蕭政兩位中研院院士的頭銜都是「教授、碩博士生導師」。而且根據媒體資料顯示，管中閔的英文履歷都有載明自己在中國兼課的事實，卻獨漏在中文的履歷上，為何如此取巧？

若再往下細查這次涉及利益迴避爭議的富邦金控董事長蔡明興，就又會發現原來富邦和廈門大學早在二○一五年三月就在福州成立「廈門大學富邦兩岸金融與產業研究中心」，根據富邦金的新聞稿顯示，成立目的是要作為兩岸金融與產業發展之交流平台。剛好管中閔在一月份當選台大校長，密集接受媒體採訪時，也同樣舉出廈門大學的學術發展相當不錯等語，顯見管中閔對廈大相當不陌生。正巧蔡董和管獨董，兩位又都與廈大有關聯之處，背後的邏輯為何？中國政府介入台大校長的可能性？實在有必要交由有關單位詳查。

台灣大學是代表台灣學術界的標竿，當然應該要有最高標準。台大校長遴選辦法開宗明義寫，候選人必須要有高尚的品格。然而，從管爺當選校長至今，光是他自己本人就有經歷隱匿不實、兼職違法、學術倫理爭議，而且幾乎每一項背後的邏輯都是環環相扣。奉勸大力護航的政治勢力可以休矣，台大清譽已經不容管爺胡來的半點空間。

（作者為台大學生）