自由廣場》深澳電廠的深奧之處

◎ 黃惟冰

深澳電廠擴建案的環評於十四日「修正通過」。雖然事後有不少環保團體，以及政治人物表達不滿，更要求環保署長李應元，以及副署長詹順貴等人應該請辭下台，立法院國民黨團甚至還在十六日為此事佔領議場主席台，阻撓總質詢的進行。然而，平心而論，深澳電廠擴建後所能提供的發電量，與商轉時程，都極為關鍵，將是台灣能否在二○二五年達成「非核家園」壯舉的臨門一腳。

根據台電目前的長期電力規劃，核二廠二號機、核三廠一號機與核三廠二號機，將分別於二○二三、二○二四與二○二五年陸續除役，光是核能機組的退場，每一年就會少掉約一百萬千瓦的裝置容量。再加上其他燃煤與燃油機組的部分，在二○二三至二○二五年短短的三年間，一共將損失高達六一二萬千瓦的裝置容量，佔目前全台四二○○萬千瓦裝置容量的十四．五％。換言之，倘若沒有足夠新增的機組，那麼台灣屆時恐怕將面臨分區限電，或是核能延役的兩難抉擇，無人樂見。

所幸，深澳電廠擴建後，新增兩部各具備六十萬千瓦裝置容量的機組，將能夠在二○二五與二○二六年開始商轉，除了有助彌補全台裝置容量的缺口以外，深澳電廠位處東北角的地理位置，更可以就近提供大台北地區吃重的用電需求，避免「南電北送」，不盡公平，又徒增電力耗損的情況一再發生。

總結而言，電力，是人民安居樂業，企業生產投資的根本要素。蔡政府為兼顧「非核家園」的基本國策，以及穩定供電的執政責任，能夠不憂讒畏譏，從長遠著眼，通過深澳電廠的擴建，再怎麼說，都沒有過度苛責、無限上綱的必要。

（作者從事公共服務業）

◎ 吳一忠

深澳電廠環評過關，表示北部縣市將和中南部一樣，必須忍受烏煙瘴氣的生活。

蔡英文總統宣示二○二五年達成「非核家園」，完全背離了現實需求，如今因為缺電，企圖以風力、綠能、太陽能等能源取代，卻無法充分供應電力，只好重啟深澳電廠，一再增加燃煤使用量，連北部都不可倖免，讓台灣回到「燃煤時代」，可說是越走越回頭了。

政府為了遙不可及的夢想，忽視老百姓的健康，這樣的代價未免太高。唯有停止深澳電廠新建，降低燃煤比率，加強污染源取締，才能減少長期暴露PM2.5的風險，總不能叫民眾自求多福吧！

（作者為榮民）