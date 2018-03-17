自由廣場》她絕不是只出一張嘴

◎ 江昺崙

見貴報自由廣場三月十六日〈所謂的社運型專家〉，心中不免感慨萬千。

吳音寧寫過一本厚重的書：《江湖在哪裡》，以報導文學的筆法來講述戰後台灣農業發展史，對於農業的觀察有其精準之處。若各界識者有機會細讀此書，就知道吳音寧對農業發展體制，曾經做過很深刻的研究。

若要談實際的農業行政經驗，筆者初到溪州鄉公所之時，曾跟著吳音寧（時任公所秘書）一起籌劃推動「農產品商標認證」。吳音寧長期關心溪州農業產銷狀況，認為溪州鄉位於濁水溪畔，農產品質優良，卻沒有自有的品牌，價格無法提升。例如溪州芭樂品質優良，但大多要以外鄉鎮名義賣到市場，這是對本鄉農民非常不利的。

於是溪州鄉公所就向經濟部申請註冊商標，推廣溪州鄉內優質農產品，不同於其他地區的單一作物產地標章，包含蔬果、稻米等各類農產品都可以透過公所驗證，並統合起來進行推廣，算是溪州特有的政策。

另外吳音寧向鄉長建議，大力推動鄉立幼稚園與農民合作的「在地食材營養午餐」計畫。每天向鄉內農民採購最新鮮的農產品，直接送到幼稚園的廚房，讓溪州的孩子可以吃到左鄰右舍新鮮健康的食材，目前已經穩定推動了五年以上。這些農業政策，都是她從零到有，很踏實地規劃出來的。從實效來看，她絕不是只出一張嘴的「公共ㄟ」知識份子。

吳音寧不僅在行政上處理過大小的農業事務，還時常替農民發聲，特別是環境議題。溪州鄉的環境及開發議題很複雜，不單純只是喊口號就可以解決，更牽涉到許多地方網路、派系利益等等矛盾。但她從來沒有妥協過，都是站在第一線為鄉內農民發聲，也成功協助鄉親擋下了中科四期搶水工程及彰南產業園區等等案件。

或許是吳音寧社會運動的背景，使人誤以為她是只會喊口號的熱血社運人士。但她這七年來在地方上默默推動各種農業政策，協助農民解決產銷問題，其實都是非常實在的。而且正因為鄉公所的歷練，讓她也很清楚知道基層農政的問題在哪裡？農民真正的需求是什麼？

（作者為溪州鄉公所秘書）