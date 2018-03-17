自由廣場》大學校長請守法

◎ 李屏生

台大校長當選人管中閔被爆料從二○○五年起即在廈門大學違法兼職授課。無獨有偶，另一位文化大學校長當選人，台灣科技大學專任教授盧希鵬也被爆料，在大陸的湖南大學工商管理學院的高級管理課程研修班（類似台灣的EMBA）兼職授課，這個班即將在今年四月廿一日開班，收費要四萬二千多人民幣，折合台幣十多萬元，並不便宜。

公立大學教授在大陸兼職授課並不罕見，不只如此，許多公立大學教授也兼任大陸許多大學的「博士生導師」（相當於台灣的博士生指導教授），這種公立大學專任教師違法亂紀的比比皆是，教育部在一○一年七月十三日發函到各公立大學，要求「如有違反規定情形者，請依各校相關規範及程序及時處理。」

一○五年十月廿六日教育部又再發函重申前令，重申並未同意公立學校教師得赴大陸學校兼職，要求各校「應本自治自律精神，建立校內適當管理機制」，對於違反規定之案件，學校應「提送教師評審委員會或相關會議審議」，同樣的，公文照轉，也沒有人受到處分，過去在馬政府的大陸寬鬆政策下，從來沒有那位公立大學專任教師被依法懲處，久而久之，公立學校專任教師就誤認為教育部政策已經開放，文化大學校長當選人盧希鵬也在他的學經歷上特別表明：任教大陸多所大學EMBA課程，有豐富大陸教學經驗。

台大在二○一一年就曾和上海復旦大學合開EMBA班，當時台大只招收中華民國國籍的學生，但到上海復旦與大陸學生一起上課，實際上卻同時可擁有台大與復旦兩個金字招牌學歷，台大向教育部申請開設兩岸EMBA班時，引起教育部高度關注，也開會討論是否有違法，教育部官員最後護航巧喻說：「這是合班上課」。但台大的專任教師沒有在上海復旦大學開課兼職，教授大陸學生嗎？不違法嗎？

筆者曾經在舊金山俯覽灣區的柏克萊大學校園風景區，看到一位教授要求我們這群參觀的教授團不要向攤販買東西，他只說了一句：「他們不合法（Illegal），他們不繳稅（They don’t pay tax）。」從此來自各地的全團就沒有人敢向攤販買東西。民無信不立，大學校長當然要守法守紀，這是最基本的要求，我們就看教育部對這兩所學校的校長當選人如何依法處理。

（作者為法學博士，任教大學法律系）