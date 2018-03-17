自由廣場》台大 向上提升或向下沉淪

◎ 陳振陽

台大校長遴選進展到現在，由三十五位代表提案校務會議處理。雖有一些立委要求教育部長速核定人事案，但潘部長回答：如果學術倫理都不釐清，台灣學術發展還有機會嗎？在此，先向教育部按一個讚。

這次遴選校長，是因楊前校長合作夥伴的學生論文造假而展開。我在二○一七年十一月廿八日寫信給遴選委員們。內容大致是遴選是因楊校長合作夥伴的學生不誠實，李校長同事的助理抄襲發表十來篇論文引發國際醜聞（李校長二○一六年一月十四日公開道歉。自由時報A8版頭條）。由於兩位校長均因合作夥伴的學生或手下造假而受累，我乃請求遴委會選出能「教育學生誠實的」未來校長。並以台大傅斯年校長「敦品勵學愛國愛人」及張忠謀「誠信正直，台積電最重要價值。守法不作壞事，最低的要求」（二○一七年十一月廿四日自由時報頭版）相期許。

二○一八年一月五日，遴委會選出管中閔教授，我沒有特別想法。但後續卻爆發管教授在表格中未列台灣大哥大獨董的兼職（候選人資料表，五、相關承諾。一．本人聲明所提供之學經歷資格證明文件均正確無誤，如有不實，責任自負。簽名。）及研討會論文疑慮。最後逼得三十五位代表要求召開校務會議處理。

二○一八年台大舉辦春節團拜，四位前校長以校園自主要求教育部盡速核定人事案。四位校長與此次遴選相關的治校理念在台大網站。孫震：敦品勵學愛國愛人。陳維昭：純淨。李嗣涔：追求真理。楊泮池：敦品勵學愛國愛人。不知準校長是否合乎自己的教育理念？

二○一八年三月十二日，校務會議程序委員會開會時，先把校長候選人吳瑞北教授排除。四位前校長急著要求教育部核定，程委會卻把本案列入最後討論。不知如何解釋？

民主需要法治來維持。教育部已把權力放給台大，但教育部仍需監督台大是否公平合法。校長是全體師生職工的表率，依據無罪推定的原則，管準校長只是有疑慮待釐清。選舉像比賽，公平是最高的普世原則。台灣女舉重選手，在對手被檢出使用禁藥後，改獲奧運冠軍。百公尺賽跑，如有人偷跑，就會原點重新開始。

看起來，台大離「守法不做壞事」還有很長的一段路。

（作者為台灣大學名譽教授）