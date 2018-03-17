自由廣場》我不會去考中國律師

◎ 陳冠甫

中國對台卅一項措施中，專技人員考試跟法律相關的莫過於司法職業資格考試，但這只能算「舊瓶裝舊酒」，連新瓶都談不上。在馬前總統時代就已開放，只是逐步放寬職業項目。近日媒體和補教業者也大肆宣傳，有關去中國當律師的優勢和好處。

過去在台大聽課，當時老師講過一段話，他開玩笑說到：「法律人是最愛國的，離開了這片土地，我們就活不下去。」意思是法律人一出國就失業。不像醫師，不管去到哪個地方，都還有醫療專業。法律人出了國，熟知的法律便不管用，也許有共通原理原則，但實際法條運用完全不通。除非你有國際法專才能跨國處理法律事務。

中國律師考試與台灣大有不同，除考試方法外，考試科目也是滿大挑戰，光看到「社會主義法治理念」，就令人退避三舍。但這也不奇怪，中國法律制度早期多繼受自蘇聯，和台灣繼受自歐陸等西方民主國家不同，更別說中國還有思想控制，雖說專業科目上，中國也有些前衛進步的法律設計，但一般不會把中國當成法治先進國家。

除法律制度外，也有執業範圍被限縮和實習問題，目前開放包括涉台婚姻、繼承、智財糾紛和民事訴訟業務等「相對安全」的業務，即便考上之後，也還有能否找到實習並順利拿到執業證的疑問；再者，這僅是拿到入場券，並不是燙金保證，衡量為考取所花費的成本後，會讓人質疑是否值得。這也是為何即便開放那麼多年，前往中國執業的人數並沒有呈現爆炸性的成長，考試人數還逐年下降。

最後還有個重要問題，中國法治具有濃厚的人治色彩，許多糾紛需透過政治人脈解決。好比台商商業糾紛都有國台辦介入身影，有人當靠山才能保你平安，所謂：「有關係就沒關係，沒關係就有關係。」相信這句話，每一位在中國台商都朗朗上口。

法律人的工作不只是使用法律和執行業務，亦包含背後所捍衛的價值信仰，參照我國律師法第一條，律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命。並有維護社會秩序及改善法律制度的任務。這些應該不只是打高空的空談，而是真的內化成法律人生命認同的一部分，因此我不會去考中國律師。

（作者為臺北大學法律研究所研究生）