社論》台灣需要務實主義

隨著習近平「帝業」出爐的，所謂「惠台」三十一項政策，毫不手軟以大國的軟、硬、銳實力來攻擊小國的悶經濟，在台灣引起失敗主義的巷議街談。（路透檔案照）

面對內外局勢，「和平稱帝」應該是習近平的上上之策，因為內部穩定、外部和平，更有利於從容地掌控中國，從而在國際上實現中國夢來合理化終身職的正當性。但是，這種如意算盤也有變數，目前被牢牢壓制的內部矛盾，難免因為權力集中而日益激化甚至合流，於是加強控制與矛盾惡化可能形成螺旋下墜，不定時炸彈不斷倒數計時。而且，從集體領導任期制逆轉到準帝制，已經造成本已提防中國霸權崛起的自由印太戰略加速成型；去年底川普將中國視為戰略對手之後，最近的鷹派人事更換更透露新的訊息：美中之間即將到來的衝突，恐怕不只是貿易戰而已。

向來，民主遇上專制，短期內民主的失調會略遜於專制的效率；然而，一旦民主調整好紊亂的步伐，很快便足以還擊專制的進擊。朝鮮半島危機的戲劇化發展，金正恩與文在寅乃至川普拉出來的新軸線，顯然不以習近平的意志為轉移。東北亞這一塊，搞不好會成為習近平的弱腹部。金正恩、川普，總是不按牌理出牌，習近平介入的空間為之壓縮。而川普對習近平，卻有許多政策操作工具，來勢洶洶的六百億美元中國進口品課徵關稅，讓美中貿易戰的劇情更為逼真，而其匕首指向習近平「帝業」的下層基礎。不難想像，中國經濟發生風波，衍生社會民生不滿，「平帝」的寶座將為之動搖。除此之外，中國的經濟能夠永遠超越景氣循環的規律嗎？這也是一把懸在習近平冠冕上的劍。

回到台灣，習近平的一中帝制，台灣的民主開放，更凸顯了一邊一國的實態。不過，關鍵還是在中國的軟、硬、銳實力。隨著習近平「帝業」出爐的，所謂「惠台」三十一項政策，毫不手軟以大國的軟、硬、銳實力來攻擊小國的悶經濟，在台灣引起失敗主義的巷議街談。此一經濟攻擊，賴揆所質疑之惠台、害台，確實是國人必須明辨的眉角。中國對台政策，不論硬的軟的銳的，終極目標都是弱台、併台。硬的不行，就來軟的；武統不行，就來和統；政統不行，就來經統。凡此國家行為，表面上是惠台，骨子裡是害台。某企業家言，對台商有利，未必對台灣有利；事實卻是，對台灣一定不利。「買台」的精華就在這裡，給少數人有限的甜頭，卻可謀取台灣無法估量的價值。

習近平出招，台灣有幾種反應。一是，中國軟、硬、銳實力銳不可當，只能臣服接受同屬一中，台灣夢融入中國夢，其他所有力抗中國之舉，皆屬徒然；二是，習近平的一中帝制，不啻送給民主台灣機會，台灣對內對外正式表態法理台獨的機會越來越近了。老實說，這兩種思想傾向，都不是抓住習近平給的機會，反而是以不同的方式給習近平機會，讓他得以利用軟、硬、銳三手策略摧毀台灣。是以，失敗主義固不足取，冒進主義同樣危險。美國尤其是川普，給台灣的戰略承諾支票，絕對不是空白支票，勿忘阿扁的前車之鑑。習近平剷除政敵，城府極深且布局縝密，對台灣會是例外嗎？

總統直選以來，台灣最不缺乏的便是失敗主義與冒進主義。這兩個極端帶給台灣的，不是幸福的未來，而是災難的開始。經過二十年的政黨輪替、兩極交鋒，洗鍊出來的台灣生存發展之道，毫無疑問就是務實主義，對內對外都務實，維持主權現狀，務實追求正常化。面對中國積極扶植政經文化統派，意識形態的唇槍舌戰沒有實際效用，有用的是務實地振興產業、發展經濟、創造就業、提升所得，絕不可隨民粹主義講空話、唱高調，唯有如此才能對「惠台」三十一見招拆招，不致被逼到新閉關時代的牆角。就此而言，創造有感經濟，必須提高到國安層次。習近平不是江胡，小英政府宜將國計民生與國家安全看作一盤棋，才能激發國人自信因應的內聚力。