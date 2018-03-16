自由廣場》何不主動與梵蒂岡談判？

◎ 郭正光

二○一五年，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）曾訪問美國，FAPA當時曾致函給教宗，讚揚他對美國和古巴關係解凍扮演關鍵性的角色，並希望他能以相同的思維來看待台灣和中國。我們一直密切觀察台、中、梵關係的發展，在此提出幾個努力的方向供大家參考：

一、呼籲教廷對台灣和中國採取「雙重承認」：教廷擔任天主教會的領頭羊，應超然實踐宗教的普世價值，堅守信仰和信心的教義，不介入「一個中國」的政治爭端，平等對待所有神的子民。如聖經所言：「慈愛的上帝就如同牧羊人一樣，要牧養及照顧所有的羊群，…不希望失去任何羊隻。」我們瞭解教廷心繫中國教友的艱難處境，以及考量教會的修和及合一所進行的努力。但因兩岸目前的政治僵局，教廷當採取健康的政教分離策略，以和平共存的普世準則及超然的高度協助兩岸解凍破冰，平等對話，而非讓教會成為中國打壓台灣的籌碼。

二、僑居全球的台灣人積極發揮草根外交精神：教廷在聯合國內是永久觀察員（Permanent Observer）的身分，因為教廷並非現代意義的政治實體。然而，也因其特質，教廷的組成成員都來自世界各國，有如一小型宗教「聯合國」，因此，旅居全球的親天主教台灣僑民可在移民國內，發揮草根遊說精神，讓當地的教階及教會菁英更了解台灣的立場與現況，讓有話語權的教會菁英能夠發揮影響力，創造三贏。相同的，台灣駐外使館、尤其是在中南美洲或天主教國家，應積極與當地台僑配合，全數應動員起來。

三、呼籲台灣政府堅守主權立場：民進黨政府責無旁貸要在穩固邦交上積極努力之外，更要有做出承擔的打算。在教務層面，中梵破冰，讓所有教友都能「同歸一牧，同屬一棧」，誠屬美事；但在政務層面，民進黨政府仍當認知到台、中、梵之間的邦交問題，仍是「一個中國代表權」的延長賽。因此，若教廷最終在台灣當局和中國政權之間做出「誰才是代表」的選擇，則民進黨政府當以台灣的尊嚴和獨立主權為最高原則，無需委曲求全，勇敢主動地提出談判，重新與教廷訂定符合當前政治現實的「台灣關係法」。政府只有與台灣人民的國家認同同調，才能贏得人民的信任和喝采。

（作者為華府台灣人公共事務會FAPA總會會長）