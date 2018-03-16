自由廣場》華佗再世也步步驚魂

◎ 蕭勝明

貴報刊載「死亡證明寫錯時地 醫師被罰10萬打官司敗訴」，讓我與諸多醫界同仁不解，臉書熱烈討論。

開立文書單據，筆誤或日期時間誤植，不算少見，疲累下更容易發生。我過去在加護病房輪值，開亡診也是常日期錯、住址錯的，印了許多次（還好電腦修改列印不麻煩），家屬看過無誤，才會簽收帶走。是以，我覺得這實是明顯行政作業必然且常見的誤植錯誤。家屬未確認就帶走，也有一部分責任，不能單方面怪罪無惡意且疲勞犯錯的醫師。甚至，根本無所謂「犯罪」，改正就好。

醫師法第廿八之四條，設定醫師當被處罰的五項行為。第五款為「出具與事實不符的診斷書」。這裡的「事實」，被想當然認為是病名或病程等，防止醫師以職責之便假造。但法官擴大解釋成「文件所有內容」，包括日期、時間、地址不符，這是否太過度詮釋呢？且，條文也無「以故意、惡意曲解為限」的限制，應該是法條需要修改，否則所有非故意的過失，台灣醫師都會被處罰了。另，行政罰法第七條：「違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰」。

若開立亡診為「行政法上義務之行為」，爭點在於：疲累失誤、文書失誤，甚至是家屬認知失誤，雖非「故意」，是否算是行政罰法裡的「過失」。如果將「過失」擴大解釋，那麼的確不管如何（就算機器印錯、民眾記錯、告知時間地點有錯…），錯了就是「過失」。開單醫師都是會被罰，「誰叫你要開」。

此後，能保護醫師自己的，只有務必請民眾確認並簽認「無誤」，將簽署無誤文書和病歷一起保存，日後被告才有證據。或，「不做不錯」，沒人要開亡診，一律行政相驗請法醫開。讓醫病兩造如此防衛，法律人士難道不是隱形推手麼？

本案仍可上訴。期待日後法庭，還以清白，別拿這種文書手誤來懲罰苦勞的台灣醫療人們。

（作者為醫師）