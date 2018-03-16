自由廣場》為何有韓流沒有台流？

◎ 呂清夫

韓國成功打造「韓流」，台灣嘶喊文創多年，似無起色。主要原因可能在於方向上面，所以近日文化部又推出「文化內容策進院」，簡稱文策院，其組織條例已獲行政院通過，正在等待立法院點頭，並已爭取到國發基金匡列六十億元。我們過去的文創院以研究調查、提供政策建議為主。如今將文創院轉型為文策院，欲形塑台灣品牌，以國家團隊進軍國際。只是政府如果沒有總動員，想要如「韓流」一般風行於世恐有難度。

文策院最遲在兩年前即已提出，最近由於中國發表惠台卅一措施，行政院才加快腳步通過。文策院雖類似韓國的「創意內容振興院」（KOCCA），但是作法上還是大不相同。韓國二○○○年成立創意內容振興院，二○○二年創意內容產業首次由入超轉為出超，直追日本，羨煞台灣。其中九十％都是韓劇，韓國的內容產業本來並不出色，但是銷路之所以擴大到海外，完全得力於政府的強力後盾，至於其輸出對象則明確鎖定亞洲市場，《大長今》就在二○○三年開播，目前整個亞洲都被捲入這個韓流之中。反觀台灣，則以內需為主。

根據韓國文觀部（文化體育觀光部）的「國務會議」報告，二○○五年度就有十六個政府部門在共同推動總計卅一項課題。例如財政經濟部要把海外合作的作品降低關稅，教育人力資源部要支援海外的韓流研究，行政自治部要設置韓劇拍攝地點的道路指標、並整頓各縣市韓流觀光的基礎建設，農林部要邀請韓流明星擔任農業食品的廣告大使…等等，所以到了中央各部會總動員的地步。至於文觀部下屬的影視振興委員會、創意內容振興院、遊戲產業開發院、廣播影視產業振興院都各依其創意性質，各有其特殊的支援行動。台灣則僅有隸屬經濟部的創意設計中心在配合。

在海外，韓國政府也從一九九九年起每年支援企業參加「國際影視展」，對於想參展的企業，國庫會補助展出攤位的租金及宣傳的費用，至於補助最多的是字幕、配音、翻譯、符合國際規格的重製過程。重製的經費由政府負擔了九十％。二○○六年支援了全球十個城市的影視展，同時影視輸出的金額也從上一年的二五一五萬美金增加到三四八六萬美金，一年成長了四十％。其後得到支援參展的影視企業數更增加了五至十倍，這是影視節目輸出的最佳管道。

韓國並未如台灣這樣補助影視的拍攝如國片輔導金，韓國影視企業主要依靠融資，但須經過文觀部嚴格的審查，所以送到金融機構申請融資的通過率很高。台灣近年也注意到融資的問題，但據文化部統計，八十個案子提出申請，只有兩個案子成功取得融資，比例偏低。有些影視拍攝常要等到獲得輔導金之後才開拍，私人企業卻要仰賴政府的經費，公帑並非用在國外輸出所需的行政支援，實在有點匪夷所思，難怪有人主張，要救國片就要先廢除國片輔導金！

（作者為大學教授）