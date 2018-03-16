自由廣場》奧斯卡．葛洛寧的審判

◎ 劉威良

德國二戰殺人無數的納粹時代已過七十多年，高齡九十六歲的納粹共犯奧斯卡．葛洛寧（Oskar Gröning）是最後、也是最高齡的被告，因此成為世界的焦點。今年一月德國憲法法庭審判，確定判他四年刑期，他的律師為他以健康與高齡的因素，提出不適合入監的緩刑，這個請求被德國憲法法庭拒絕，憲法法庭認為他健康尚可，有能力可以入監。當此案就要發監執行之前，就傳出奧斯卡．葛洛寧三月九日在醫院死亡的消息。

聽到他死亡消息的被害人家屬或當年在集中營的倖存者，認為最終他還是沒有坦承他的罪行，他帶著罪，跨過生死界。有一個被害者家屬沉痛地指出，至今德國雖有審判的形式，但是當年被追究的共犯，他們大多還是認為自己不須負殺人的責任，讓他覺得非常失望。在過去的幾次審判庭外，被害者家屬悲痛他們的親屬被害，希望藉著對奧斯卡．葛洛寧的判決，可以讓社會的新納粹人士得到警示，讓他們看到過去納粹具體的罪行，遏止新納粹的崛起。

德國不會因為要顧及被告者高齡，而不審判高齡的納粹謀殺共犯，相反地，他們花了幾年的司法資源，開了好幾次審判庭，就是要給這名高齡的納粹共犯定罪，不讓他緩刑，目的是在告訴世人，謀殺罪沒有追究期限，做錯了就是要負責，即使是九十六歲，只要健康可以，一樣要入獄。

奧斯卡．葛洛寧，一個在集中營管理死者財物的帳房兼行李管理者，何來殺人之罪？其實，這就是德國與台灣價值觀的差異，也是一個國家需要透過審判來處理罪責的原因，因為這樣可以讓人民認清黑白，是非價值才不會被扭曲。

一樣是七十年的轉型正義，德國用國家司法審判得到正義與是非的伸張，而台灣還有人愛戴殺人犯，僅能靠幾個年輕人觸法來伸張正義，台灣是不是太悲哀？一個不敢真正究責與面對自己過去的國家，其實根本就是個殘敗的國家，沒有清創自己的傷口，何來重生的力量？

（作者著有《借鏡德國》）