自由廣場》磁吸與施壓的交相運用

◎ 張延廷

兩岸交流在目前政治僵局無法突破之際，中共會加大對台灣的經濟影響力道，其所施行的各項惠台措施，就是要排除我國政府的角色，寄望於台商、台企、台胞、台生對中共產生的好感與立場，此舉將使雙方政府商談的空間越來越受限縮。因為中共對台的政治著眼，無非就是要爭取台灣民心，並藉機進行統戰拉攏或對台灣進行內部激化或對立。

由於這些惠台措施已觸及許多政策面向，會吸引台灣民眾擴大參與大陸經濟社會的發展，鼓勵台商到大陸投資設立高端製造、人工智慧、綠能環保等熱門產業，或設立區域總部和研發設計中心，享受中共給予之稅收優惠。但部分關鍵重要產業則並未對台商完全開放，此舉是考量有利於中共台商的實質控制，並吸收更多的經濟資源來投入中共的建設與發展。

中共一向視兩岸統一為對台工作最重要的一環，在先經後政的順序下，不難看出其經濟策略，是以台灣大型企業對大陸的投資為未來收割目標。由於中國大陸並非民主自由的社會型態，所以台灣的企業與民眾在前往大陸投資前應謹慎評估風險，並保持高度的警覺，以免中共有目的、有計畫、有步驟的發揮磁吸收攏而難以脫身。

就事實分析，中共仍會持續透過各種手段在國際間操作「一中原則」，以零和思維繼續壓縮台灣的國際活動空間，此舉不但違背雙邊交往互惠互利的原則，也會影響台灣民眾對中共的好感。目前全球化趨勢已不可逆轉，為增加區域國家間的情勢穩定，未來區域及多邊的經濟及安全協定更有其重要價值。而且台灣持續與美國及西方國家構築更多元的經貿及安全合作關係，亦有助於亞太及台海區域情勢的穩定。

另由政治層面觀之，台灣在國際社會上一向強調尊嚴與對等，中共長年一味的打壓、封殺，只會激發台灣內部更多的反感。兩岸應在國際社會間有更多的尊重，才能維護良性和諧的互動氛圍，應尊重台灣在國際社會活動的基本權益，並透過溝通對話取代單方面的行動來化解雙方分歧，才能開展建設性的兩岸關係。質言之，對抗沒有贏家，合作沒有輸家。

（作者為大學兼任教授）