自由廣場》所謂的社運型專家

◎ 陳茂雄

台北農產公司連續休市，造成菜價崩跌，藍營藉機發難，連氣象專家李富城都加入戰局，他評論說：「草包就是草包」。北農爭議延燒多日，因中華民國農會總幹事張永成揚言，要在董事會提案撤換北農總經理吳音寧，農委會主委林聰賢最後也表達意見，他雖力挺吳音寧，卻也表示，若北市府要換吳，將予以「尊重」。把球踢給北市府，柯文哲則不願回應。

吳音寧擔任過作家、溪州鄉公所主秘，從事過社會運動，號稱對農業很有專業，擔任北農總經理卻出了問題。事實上有關休假問題，未必就是她一個人的意見，她的問題出在議員質詢時，被發現她對於很多總經理應該很清楚的事件竟然沒有進入狀況，因而被諷刺為待遇最高的實習生。

很多社運人士及名嘴頭頭是道，常被認為是專家，甚至於有民眾認為，只要新政府請某位名嘴入閣就可以解決政壇上的疑難雜症。這是外行話，社運人士或名嘴他們對特定的點或許下過功夫，但行政工作考慮的是整個面，而「面」是由很多點所構成，只一個或幾個點是不能構成面。

比較精明的社運人士或名嘴很清楚這個道理，他們不會輕易地暴露自己的缺點。楊秋興第一次當選高雄縣長時就公開表示，副縣長及教育局長要由某社團安排，該社團的意見領袖開了幾個小時的會，就是沒有人願意接這兩個職位，其道理很簡單，昨天你在罵人，今日你接了主管工作，明天就變成別人來罵你了。

不只社運人士及名嘴，教授也有同樣的問題，學術再強，對行政體系來說也只是一個點，在行政體系還是發揮不了功能，對於政府的政策，他們說得口沫橫飛，事實上沒有能力在行政體系表現。二十年前筆者在高雄的地下電台主持節目，就公開表示，中山大學的教授雖然有豐富的學術，但在常識方面，有一半以上的教授常識還不如鼓山市場的菜販。

社運人士及名嘴多數人沒有能力從事行政工作，他們能扮演的只有民意代表，因為民意代表只有考別人，不必被考，最重要的是他們有權無責，說錯話也不會出問題。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）