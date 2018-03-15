自由廣場》俠義的史詩故事

◎ 彭明敏

我的祖父彭士藏，是台灣歷史上台灣人最早改信基督長老教者之一，其後成為傳教士，也是台灣人最早從事這種工作者之一。

所以在我家，經常在談論中提到外國傳教士的名字，什麼「牧師」或什麼「姑娘（Ko-Niu）」（當時我們對西洋女傳教士用這種稱呼）。

我小的時候雖然沒有看過「牧師」或「姑娘」，對他們有一種神秘的尊敬，長大以後才知道他們一生奉獻於台灣，完全認同台灣，融入台灣人的生活，講流利的台灣話，將聖經以羅馬字翻譯作台灣話，除了傳教以外也為了台灣人的教育、醫療和衛生有說不盡的幫助，現在盧世祥先生將他們的生涯重新發掘介紹，非常有意義。

本書所介紹的人物當中，有幾位是我的救命恩人，當時被暗殺之可能迫在眉梢，他們跟時間競賽，想盡巧計使我脫出台灣（請看拙著《自由的滋味》《逃亡》，宋重陽著《台灣獨立運動私記》，唐培禮著《撲火飛蛾》），他們出於正義感與慈愛之心，為了我的安全冒險營救，尤其是唐培禮牧師受國民黨誣陷，正式通知美國國務院其為恐怖份子，國務院官僚未調查真相就成案，使唐培禮牧師十幾年都拿不到美國護照無法出國，他沈默不語，不埋怨，也不讓我知道，我十幾年之後，才偶然發現這個事實，衝擊極大，他這樣受冤，從不辯解，如此高尚人格非普通人所能達到，時光飛逝，我常自憾拙於言己，自責未充分向這些恩人言謝（其實心中的感謝極深，言不盡的）。近半世紀過去了，當事人都老了，一個個離世了，不久將全部不在了。但願這一動人的俠義故事，將在台灣史上永久留作可歌可詠的史詩。

在國民黨政府戒嚴和恐怖統治的時候，一些人包括我本身，因為思想不同備受國民黨迫害，成為所謂「政治犯」。當時台灣社會把「政治犯」視為可怕的瘟疫，至少是異類，不論朋友或親屬都避之而唯恐不及，怕被連累，遑論一般社會人士。「政治犯」被恐懼、被隔離、孤立無援，被視為社會的污穢。在這種氣氛之中敢公開或秘密的幫助「政治犯」者極少；需要無限的勇氣和無比的慈愛心，盧世祥先生也把這些人介紹給台灣人，他們有的是傳教士，有的是勇敢的外國人，他們有堅強的民主信念，社會正義感，願意冒自己生命和安全，伸出援手。

也有外國國會議員在國會中暴露台灣國民黨獨裁專制的真相，在國際上對國民黨政府加以施壓，也有發表文章關懷這些被害者，盧世祥先生也把這些鮮為人知的人寫出來， 將上面這些人稱是「台灣的恩人」再適當不過。

盧世祥先生使一般台灣人認識了這些恩人，這個工作本身也是對台灣社會是一重要的啟蒙，在這裡重新對這些「台灣的恩人」表示最深的敬意，也對盧世祥先生的努力表示最深的謝意。

（作者為前總統府資政）

《台灣的恩人群像錄》新書發表會〈台北場〉3月17日（六）14:30，台灣國際會館（南京東路二段125號4樓）；〈高雄場〉3月31日（六）15:00，高雄市立圖書館總館3樓