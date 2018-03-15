自由廣場》（金恒煒專欄）誰說習皇帝不是送大禮給台灣？！

民視董事長郭倍宏二月廿八日召開記者會宣布推動「獨立公投」，四月六日正式成立「喜樂島聯盟」，台灣民主將進入新頁。二月廿八日不只是蔣介石屠殺台灣人民的「二二八」暴行日，也是林義雄先生家人被蔣經國特務滅門的一天；四月六日則是鄭南榕先生為獨立而以火焚身的殉難前夕。兩個時間點的選擇，正點出聯盟的精神座標。

從今年二月廿八日到四月六日，到底會發生什麼事情？或說在「挑戰—反應」之下，會有什麼效應？老實說，沒有人有「先見」之明。就在「獨立公投」聯盟醞釀、成立之際，中國的中共當局也有驚天動地的陰謀在醞釀、成形，那就是習近平要黃袍加身了；修改憲法刪去國家主席的任期制。習近平集黨書記、軍委主席與國家主席於一身，重回「一人獨裁、一黨專政」的毛記政體，也開出中華帝國新頁。

到底習近平為什麼非要緊抓「三位一體」的權位不可？權力如此極致集中已直逼毛澤東了，習近平要幹什麼？儘管全世界政、媒都在觀察，其實也言人人殊，沒有確解。尤其習皇帝會不會對台灣出手，用什麼方式出手？非但是台灣朝野關注的重中之重，也是全球各國矚目焦點。習近平為所欲為的打造中華新帝國，權力一把抓下，台灣自不是唯一受害的，可以說中華大帝國的宣示成立，成為全世界民主國家的「仇人共業」；從地緣政治的角度來說，台灣的戰略地位益形凸顯，宛如千鈞中那一髮的重要。

習近平稱帝是向全世界示威，形格勢禁下，台灣的地緣的重要性更無可取代。美國參眾兩院無異議通過「台灣旅行法」，放在這個脈絡來看，恐怕美方或早有情資，非無端而至。重點是，台灣形同是封住中華帝國向外擴張的第一道巨鎖，台灣遂成為民主自由陣營不可或缺的屏障。

三月十一日習大大登基的那天，其實是送給台灣的重禮。這一天起，「台灣中國、一邊一國」就完全確立：一邊是極民主極自由、一邊是極獨裁極專制，民主台灣與帝制中國已儼處兩極，所謂「一中原則」徹底煙消，「兩岸一家親」同樣雲散。那麼，「獨立公投」適時在此刻推出，扮演了《水滸傳》中宋江「及時雨」的角色。民主公投有兩重作用：對內，確保台灣不會淪為中華帝國的殖民地；對外，保護民主陣營，免遭希特勒式的侵奪。

台灣要完成「獨立公投」當然險阻很多，國際或說美國的干涉，是最大的問題之一。現在好了，在中華帝國的凌逼下，台灣人民當然「獨立有理」：難道國際民主國家要坐視極權帝國併吞民主台灣的威脅？難道台灣人民不能為自由民主而公投？這是贏得全球義助的最重要憑仗。

就此而言，誰說習皇帝不是送了大禮給台灣？誰說習皇帝不是台灣「入聯公投」的大推手？天佑台灣！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）