自由廣場》初選全民調的後遺症

◎ 林清淵

初選全民調並未關係到多數選民自身的直接利益，在現行的選罷法裡也未規定，多年來卻被廣用來當初選機制，以決定各縣市長、鄉鎮長、縣市議員甚至里長的黨候選人，姑且不論在取樣、市內電話的代表性、問題設計等等因素上，都可能影響民調結果，把敵對陣營選民也當作是有效的被徵詢對象，這樣的初選常引起爭議。

二○一四的台北市長選舉，民進黨初選採用與柯Ｐ比全民調，結果當然是柯Ｐ以「次要敵人」的身分獲得敵對的藍營支持；現在，民進黨至今仍未自提人選，如果又是與柯Ｐ比全民調，結果不想也知柯Ｐ一定以「兩岸一家親」的主張，獲得全部統派再加上部分綠營支持而勝出。

假設某黨某一個選區有多人投入初選，若其中有某人時常砲口對內打自己，初選鐵定因為「不是敵人便是同志」，而獲得敵對陣營選民的支持，若某候選人自認民調屈居下風，只要儘量迎合敵營的理念主張，例如綠將靠攏藍營訴求、或藍將靠攏綠營訴求，就能在初選全民調中兩黨通吃而得利。但是，到了正式選戰，藍綠選票還是各自歸隊，這樣的初選全民調結果已明顯失真。這次民進黨台南市長初選，葉宜津先前曾說，黃偉哲有三成藍營支持，才拉開與其他人距離，以致綠營內部有「西瓜效應」，往黃偉哲陣營挪移。民調結果，果然黃偉哲大勝，卻也開始出現所謂「綠色價值保衛戰」的爭議，證明全民調初選顯然是需要再斟酌的。

可見現行各黨的全民調初選機制，很明顯的存在許多不合理的爭議，有同志之間相互攻訐、抹黑殺到見骨，有人說叫我怎麼相信民調，有人不服初選結果，要求暫緩公布提名名單，還有人宣布退黨參選到底，競爭激烈到可能在初選後互扯後腿，選後難團結，也失去選民的信任，除非，在選罷法裡明文規定，或者經各政黨的全代會訂定細則，否則，將來可能會持續出現初選亂象，無法選賢舉能還可能撕裂黨。

（作者任職營建業，台中市民）