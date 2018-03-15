自由廣場》敬致科技部、教育部反制中國31項措施的正確做法

◎ 黃木村

中國祭出惠台措施（賴院長堅持稱之為「對台三十一項政策」），搶台灣高教人才。教育部擬修法留人，規定大學教師不得申請中國國家型基金、參與重點研發計畫。這對的，也確是當務之急。科技部也擬加碼，調高研究經費。這方向絕對正確，唯如果僅著重於提高研究計畫之主持費及推動玉山計畫，以彈性薪資提高教授研究加給留才，則尚有斟酌之空間。否則用錯藥方，白忙一場。

先談科技部。筆者在大學服務四十年，因經費充裕及師生的共同努力，研究成果被肯定，曾連續獲三次特聘教授榮銜，享教授薪資外增加之彈性薪資優遇直到退休。老實說，台灣的教授薪資雖然比鄰近若干國家低，但因物價便宜，且比起一般公務員薪資已高出很多，即使無額外增加之彈性薪資，也可以維持相當高的生活水平，所以幾乎沒有聽過同仁抱怨薪資過低。倒是聽到非常多的同仁抱怨申請計畫之通過率太低。科技部之審查制度較健全，因而很多學者喜歡向科技部提研究計畫。指導研究生若沒有經費，除了自己拿薪資支付研究費用外，試問還有其他更好的辦法嗎？記得我們的領域，早期通過率約七十％還好。但由於預算逐年遞減，其後降至五十％，甚至更低。個人認為，政府應增加研究經費，大幅提高計畫之通過率，使研究能量能充分發揮，提高國家之競爭力及能見度，才是真正合理且最有效留才之道。尤其是年輕學者真的要好好栽培，研究人才不會斷層，也才不會外流。

再談教育部。一個年輕學者獲聘入大學擔任助理教授，第一年要日以繼夜的花很多時間備課。研究室的基本設備最快也要三年才能建立，然後好好開始做研究。整理數據及撰寫論文發表，通常也要花個一年多的時間。要升等起碼也要三篇以上之國際學術期刊論文。結果有些學校規定莫名其妙的五年條款，擔任助理教授五年升不上副教授就得滾蛋。這種極端不合理的規定，教育部居然還容許它繼續存在糟蹋人才。五年砍人條款如何長成十年樹木？如何能培養人才及厚植國力？如何留才？嚴重錯誤啊！

三十年前的老師或許有混的，如今已經絕跡了。能進入到大學任教者都是國家的精英，都很認真，應該從人性本善的觀點去肯定他們才對吧！

（作者為國立大學退休教授，台中市民）

一個輕易恢復帝制的國家，你相信？

◎ 呂文欽

筆者任教於完全中學，時常有警局少年隊到學校，宣導防制藥物濫用，總是提到學生初次使用的途徑，往往是藥頭以「免費」作為引誘，導致成癮。這些學生未來輕則傾家蕩產，重則賠上了健康，甚至失去性命。看看中國的「惠台」（實則「賄台」）措施，是否像極了上述的藥頭賣藥的手段呢？

中國無所不用其極籠絡台灣的特定政治人物，以及收買企業，現在統戰魔手甚至伸向教育界，無非就是要藉此潰散民心，打擊台灣的民主制度。也許，有人覺得這是筆者的危言聳聽，相信我，我有多麼希望這真的是危言聳聽，只是，一個輕易就恢復「帝制」的國度，哪天他要了你的所有身家，有商量的餘地嗎？

（作者為教師，桃園市民）