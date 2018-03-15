自由廣場》爭取川金會在台灣舉行

◎ 施雅軒

美國總統川普接受朝鮮領導人金正恩的會面邀請，為東亞地緣政治投下一個震撼彈，因為去年十二月白宮所發佈的首份美國國家安全戰略（National Security Strategy of USA），直接點名三股對美世界地位挑戰的勢力，即修正主義強權（revisionist powers）、流氓國家（the rogue states）與跨國恐怖組織（transnational threat organizations），而北韓和伊朗同列流氓國家還言猶在耳，沒想到川金會成為現今國際政治最熱門的話題，只是接下來大家要問的是，該去哪裡「會」？

要回答這個問題，雙方幕僚的第一考量，絕對是如何保護自己的國家元首。二○一五年英國「每日電訊報」揭露，朝鮮有二．一萬門火砲，朝鮮需要用這些火炮綁架首爾，來確保元首的安全。美國需要遠離這些火炮射程涵蓋範圍，因為傳統武力無法進行電子反制。

再看去年十二月美韓軍演「警戒王牌 （Vigilant Ace）」，動員二三○架戰鬥機，約一萬兩千名士兵參與，號稱史上最大軍演，而這個Ace對準的不就是金正恩嗎？

要金正恩走出保護傘還有一個辦法，那就是請超級大國背書保護，以朝核六方會談的精神而言，俄羅斯與中國當然就是不二選擇，然而川普身陷「通俄門」疑雲，加上俄羅斯被「國家安全戰略」冠上「修正主義強權」，機率不高。而金正恩自二○一一年接任國家領導人以來，未曾訪問中國，去年十九大召開之前，又試爆氫彈又發射飛彈，恐怕中朝關係已降至冰點，更遑論為其安全背書。難道世紀川金會就這樣辦不成了嗎？就筆者而言，也許答案就在我們台灣。

台灣有其獨立軍隊維護區域安全，加上地理位置優越，對威脅川、金的導彈有足夠的反制空間。且美軍太平洋艦隊熟悉台灣四周海域，可確保相關機制保護川普安全；就朝鮮來說，台灣在二○一六年曾為第四大貿易夥伴，二○一七年六月在美朝軍事對峙下，於朝中社和勞動新聞所報導的「平壤春季國際商品展」中，台灣名列參展國家之一，顯見彼此之間的經貿友好。若中國不願意提供導彈攔截系統資訊供朝鮮避險之用，其所發展的火星系列導彈，射程能達台灣外海，可提供與美對抗的戰略保護傘，因此台灣能成為公正的第三方絕對沒有問題。

台灣要邁出維護全球和平的腳步嗎？就從爭取「川金會」在台灣舉行開始吧！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）