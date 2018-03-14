社論》小英政府的突圍之道

習近平打破集體領導、任期制，首當其衝是台灣。台灣的總體安全，比以往更不可輕忽。甚至可以說，習近平「登基」，國際上曝險最大的部位之一就是台灣。因為，中國若無風無浪，銳實力所指，絕對不會沒有台灣。而若習近平恢復帝制，中國為之動亂，台灣也難逃池魚之殃。當然，越來越有圍堵中國架式的自由印太戰略，安全對話納入台灣，也很清晰地展示了，民主陣營對台灣的安危十分在意，這是台灣力抗中國威脅的助力。只不過，人助的前提是自助。

習近平時代，除了加大對台灣的軍事心理戰，也加大了對台灣的經濟統戰。北京心知肚明，對台動武幾乎是只能說不能做，因為那等於是去測試不可測試的地帶，形同玩火。然而，所謂的服貿貨貿、三中一青、藍八縣市、一代一線、惠台31等，對台灣敞開國民待遇的糖衣，國際社會不至於負面看待。而經濟統戰，不比武嚇之只能說不能做，反而是可以大張旗鼓地入島「買台」。中國的經濟統戰，目的非常清楚，那就是培植台灣的「經濟統派」，用給予少數人有限的利益，來謀取台灣不可交換的價值。這一條戰線，台灣很難獲得國際聲援，往往只能孤軍奮戰。

不幸，台灣內部仍有國家認同、意識形態、既得利益、轉型正義之爭，再加上，馬政府經濟連接中國所造成的慢性病，導致年輕世代就業所得陷入困境，對個人與國家前途心生疑慮。近年來，只要北京推出經濟統戰措施，台灣內部就要經歷一陣精神煎熬，彷彿中國對台灣的磁吸力量加大了，台灣就絕對無法往反方向走，失敗主義溢於政客、統媒、名嘴、陳抗領袖之言表。最近，蒙古總統巴圖勒嘎呼籲川普擴大雙邊貿易，以免經濟持續惡化；他擔心，蒙古在專制主義抬頭的區域扮演「民主綠洲」角色，但「一般蒙古民眾對民主越來越灰心」。這是類似台灣的，經濟、國安與民主的三位一體關係，國際盟友也必須注意及此。

飛彈與銀彈，正在威脅台灣。當中國的形象在國際上被過度放大，失敗主義聲量也在台灣內部被過度放大，完全執政的本土政權顯得相當被動。獲得主流民意支持的政權，由於對岸的霸凌，以及內部的促統雜音，施政作為往往自我設限、顧此失彼，從而無法落實有感政績。其實，內外的反作用力，只是想把本土政權綑綁，並以「窮台」摧折台灣人民的意志，如果執政者讓他們得逞，便是自己的失敗。有效對策，唯有擴大結合所有拒絕將台灣納入「一國兩制」、甚至「一中帝制」的力量，恢復經濟動能以塑造內聚力超強的台灣共同體。克服習近平變數，已成今後台灣領導人的必備條件。

台灣不同於中國，民選政府都有任期限制，於是權力的行使必須講效率，否則時間一過一切歸零。小英政府拒絕一中共識，中國便拒絕往來，就是看準了台灣民主的局限性。但小英政府的對策，也不可能如對岸之修憲取消任期制，而是將有限期的權力灌注無限期的民主演進。多年前，針對阿扁執政朝小野大的困境，李登輝前總統提出「穩定政局，鞏固民主，振興經濟，壯大台灣」的方案，至今仍不無啟發。這十六字訣指向，執政者要設法團結最大多數，擺脫民粹糾葛的絆腳石，重視經濟的下層結構，才能與國力懸殊的中國抗衡。否則，小國對大國，內部分裂又經濟衰退，台灣還有什麼活路？

台灣沒有以黨領政，團結最大多數的時機，就在定期選舉。今年選舉，民進黨在不同選區呈現不同的策略傾向，有的為了勝選挖空心思，有的為了價值不惜求敗。民進黨人擅長選舉戰術，但似乎未見整體戰略。今年選舉的客觀環境，乃是中國帝制復辟。在這樣的情況下，小英政府的智略，應該國家超越政黨，把透過這次選舉團結最大多數當作勝選目標，而不是置身於個別選區勝負的壕溝戰。台灣內憂外患，小英政府要逆轉的工具有限，經濟與國安就是重中之重。面對中國超級磁鐵，加上一個政治強人，擺脫民粹、堅守民主、活化經濟、鞏固國安，小英政府的突圍之道已別無選擇。