自由廣場》離岸風力融資困境解方：政策風險保證

◎ 趙文衡

我國正如火如荼的展開離岸風力建設。發展離岸風力需要龐大資金，多數國人認定無追索權的專案融資為離岸風力融資的唯一可行管道。然而，對銀行而言，專案融資的風險很高，加上我國銀行專案融資經驗嚴重不足，推動起來困難重重。

全球離岸風力裝置容量的八十四％在歐洲，其融資經驗可提供我國參考。歐洲新建離岸風力主要融資管道並非專案融資，傳統的資產負債表融資才是最主要的方式。歐洲專案融資主要運用在陸域風力上，幾乎七十％的陸域風力資金來自於無追索權的專案融資。近幾年來，專案融資用於離岸風力較以往增加，但趨勢不穩定且尚未成為主流。

二○一六年，歐洲新建裝置容量的卅三％資金來自於無追索權的專案融資。二○一七年，投入新開發案的七十五億歐元中，僅廿一％使用無追索權的專案融資，其餘約八成採用資產負債表融資。

歐洲離岸風力專案融資主要並非運用於新建時期，反而較多使用於已進入運作階段的案例，例如，二○一七年，已進入營運階段離岸風力電廠的再融資，多數採用無追索權的專案融資方式，總金額達四十六億歐元。這主要是因為專案融資僅依賴專案產生之現金流（電費收入）還款，對銀行而言，已進入營運階段案例的風險則較易評估及掌控。

我國離岸風力發展尚在初期，各種人為與自然風險雜陳，其中包含非開發商可以掌控的電網聯結風險。在此情形下，開發商自然不願意採獨自承擔風險的資產負債表融資，而會採用專案融資。然而，無追索權的專案融資將大部分風險轉嫁給銀行，在我國銀行經驗不足且無相關的減緩風險的配套措施下，銀行端自然也不願承做。

來台發展離岸風力的國際大廠，開發經驗豐富，由自然環境（颱風、地震）或海事工程所帶來的風險應可輕易克服，其最不可掌控為基礎建設（電網、碼頭）及法規環境等政策風險。如果能克服這些風險，將大大提升開發商採用資產負債表融資及銀行接受專案融資的意願，同時打開了兩條融資管道。

為了降低開發商與銀行的政策風險，筆者建議政府可提供「政策風險保證」。一般建議的信用保證涵蓋範圍太廣，只要債務無法獲得償還，政府即需代為支付部分款項。然而，「政策風險保證」僅就可歸因於政策因素的開發失敗進行保證，所涵蓋的範圍有限，只要政府有把握完成相關承諾（電網、基礎建設、費率等）則無需負擔任何責任。此一方式在國際間行之有年，我國若效法，將可大幅降低銀行與開發商的融資風險，並可解離岸風力的融資困境。

（作者為台灣經濟研究院副研究員）