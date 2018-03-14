自由廣場》《林保華專欄》川普與金正恩的最大公約數

在南韓舉行的平昌冬奧結束後，南北韓關係不但緩和，南韓還立即派特使鄭義溶訪問美國，攜帶北韓獨裁者金正恩給川普的親筆信，相約見面。川普沒有與幕僚討論就立即表示願意在五月前舉行川金會，使朝鮮半島局勢出現戲劇性的轉變。川普的迅速反應，似乎使金正恩措手不及，到三月十三日，金正恩還沒有進一步的表示，官媒完全噤聲；但美方還表示全心期待，表現了十足的誠意，化被動為主動。

川普聲言雙方會晤會有「驚人成就」，顯然川普已有腹案，而金正恩又打什麼算盤？冬奧期間美國副總統彭斯、川普女兒伊凡卡與北韓政治人物連招呼都不打，雙方怎麼會突然出現轉折？如果有最大公約數的話，應該就是雙方有一個共同目標，那就是中國。

美國已經把中俄作為最主要戰略競爭對手，尤其中國是經貿與軍事擴張的最主要對手。在中國不願協助美國全面制裁北韓的情況下，當北韓釋出善意後，就可能反過來利用北韓來制衡中國。

而北韓本來把美國列為主要敵人，因為美國阻擋北韓統一南韓。然而中國的軍事擴張，要重建中華帝國朝貢體系，作為過去中國藩屬的朝鮮半島自然首當其衝。南北韓對日本充滿敵意，對中國怎麼會有好感？南韓與中國有韓戰的血海深仇與近來的「限韓令」；北韓與中國雖然是「血友」（鮮血結成的友誼），然而也有被充當僕從國的不滿，北韓對中國的防範，從「砲決」黨內的親中派可見一斑；何況還擔心美國為滅朝核而讓中國佔領北韓。在這個情況下，南北韓的民族主義都有與美國結盟或親善的要求。

因此雖然川普願意與金正恩會晤後也和習近平通過電話，習近平還自吹自擂他一向主張談判解決問題，然而心裡的失落與憤恨必然難免。北韓之所以沒有很快對川普作出反應，除了要審慎評估之外，不排除中國也立即向它發出嚴厲警告，極力阻止川金會談，尤其結盟。

北韓承諾停止試射導彈，但是沒有答應無核化；如果美國願意維持這個現狀，而南韓總統文在寅又是統派，南北韓若要求美國撤軍，那就很難阻擋朝鮮半島的統一。而這個統一會像越南一樣，是北統一南。

朝鮮半島的統一對美國沒有直接立即的威脅，卻是中國所最不願意見到的，因為不但阻止中國的擴張，朝鮮對中國的威脅遠甚越南，導彈核彈距離北京太近了，何況在東北還會掀起「朝獨」，這樣北韓國歌裡的「白頭山」才會完全屬於朝鮮的。如此一來，習近平的中國夢還沒有實現就已經四面楚歌了。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）