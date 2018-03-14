自由廣場》《青年時評》「314反侵略日」大演習的建議

◎ 商益綸

十三年前的今天，也就是二○○五年三月十四日，中國政府在第十屆全國人民代表大會第三次會議中，以「為了反對和遏制『台獨』分裂勢力分裂國家，促進祖國和平統一，維護台灣海峽地區和平穩定，維護國家主權和領土完整，維護中華民族的根本利益」為由而通過《反分裂國家法》，將對臺灣使用武力的可能性與正當性明文化；當日並由中國國家主席胡錦濤公布施行。為了應對中國對臺灣的武力威脅，我國政府也於二○○六年三月九日修正發布《紀念日及節日實施辦法》，將每年的三月十四日定為「反侵略日」。

政府之所以會以「反侵略」作為紀念日的名稱，其精神可以從聯合國大會於一九七四年所通過的三三一四號決議中探求。在決議的第一條中，將「侵略」定義為「一個國家以武力侵害另一個國家的主權、領土完整或政治獨立。」其定義前提在於「國家與國家」；如果是同一個國家之下的「政府與政府」、「地區與地區」，就不構成「侵略」，而只能算是內戰的範疇。因此筆者非常肯定政府於陳水扁總統執政時期，以間接的方式將臺灣海峽兩岸關係定位為「國家與國家」的做法。

另外，國防部每年都會策劃與發布軍民聯合防空演習（萬安演習），其辦理目的乃是為驗證動員作戰能力與年度動員準備計畫之適切性、提升緊急應變能力。但是全臺灣各地方辦理的時間是不一樣的；舉例而言，敵人並不會今天集中攻擊北部、明天換集中攻擊南部，找一天共同驗證全臺灣的動員作戰能力與年度動員準備計畫之適切性、提升緊急應變能力還是必要的。

因此筆者建議，政府可以考慮將軍民聯合防空演習不分地區，共同定於每年的三月十四日舉行；如此既可以在單日共同驗證全臺灣的動員作戰能力與年度動員準備計畫之適切性、提升緊急應變能力，又可以讓「反侵略日」作為強化臺灣人民國家安全意識的重要日子；這樣一來，「反侵略日」就不再只是形諸於法規條文，而會成為與臺灣人民保有民主自由、獨立自主的生活方式緊密結合的重要紀念日。

（作者為國立中興大學國際政治研究所碩士生）