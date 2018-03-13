自由廣場》警大在校生作弊一律退學…

◎ 吳念慈

貴報刊出「考警正班作弊 2線3當場被抓包」一文，揭露桃園市警察局「兩線三星」的陳姓股長將寫有小抄的墊板攜入，被監考官活逮，警界一片譁然。作弊看起來似乎不算什麼大事，然發生在警界，卻是一件十分嚴重的事。

外界可能不知道，警大在校生凡作弊者，均以退學處分，此為鐵則，也是與其他一般大學差別最大的地方。因為警察是第一線的執法人員，也是與民眾最接近的公務人員，稍有不慎，不僅會使司法的天秤失衡，更可能致使社會動盪不安，因此，警察的養成教育是至為重要的一件事。然警察的養成教育包羅萬象，包含警察執法所需之知能、技能以及倫理，其中，執法知能是指執法所需之法律素養以及實務運用之筆錄製作能力培養等，執法技能則是包含警械使用、綜合逮捕術等技能培養，另執法倫理就是指執法應具備的觀念、態度及精神等。這三者缺一不可，然不論是執法知能或技能，都可透過訓練，快速養成，唯有執法倫理是須藉由外在法令規制與內在心理約制，雙管齊下，潛移默化，方能習得。因此，警察大學以「國家、正義、榮譽」為核心價值，並以「誠」為校訓，以作為培育警察幹部的基石與理念，故而對作弊絕不寬貸。

然而，今日桃警陳姓股長在警正班考試作弊，不僅在該場考試失格，使其自身誠信大打折扣，更讓民眾對警察執法公正性存疑，令人扼腕。為免類此憾事再次發生，建議警察學科常年訓練應編列倫理相關課程，讓警察人員得透過訓練或講習方式，再次了解其重要性及嚴重性，以免心存僥倖，卻造成拖累警界聲譽的嚴重後果。

（作者為警察機關職員，雲林縣民）