自由廣場》（北社論壇）《台灣論》

◎ 吳進生

人一生成就，不會超過祈求，而祈求不會超過行動；國家是否也是這樣？大家在討論「台灣價值」，我們先從反向思考「什麼不是台灣價值？」如三月六日暴斃在高雄港內的三隻小虎鯨，腹中竟有十八個塑膠袋，是誰殺了牠們？自私的人類，台灣是否在其中？

邁向台灣未來的《台灣論》，至少含：資源、人物和價值等，除政治經濟、軍事戰略外，可否增加信仰夥伴，可否增添應許的原創力！從無私人物或能幫助省思，找出台灣價值。

過去人物

日前前往松山教會（一八七五年創立），是馬偕（一八四四─一九○一年）來台灣創設的第十間教會。他居住台灣卅年，興建學校、醫院、教會，以「焚而不燬」最後「化為台灣泥土」。馬偕的無私是否為台灣價值？尚有南部的馬雅各、巴克禮等外籍人士，台灣人的安身活命很多是他們賜予的，大家又知道多少？

此刻人物

台東陳樹菊女士，平日省吃儉用的她，將積蓄花在公益慈善，在二○一○年被《時代雜誌》選為最具影響力人物。一位台灣偏鄉賣菜的平民，都能做很多事。她憑著什麼能做這樣成就非凡的事─無私！台灣面對司改，為不成為箭靶，許多人開始避免說真話。今年一月上任的監委陳師孟不畏指責，剛強壯膽宣示剷除惡質司法人，是否也是台灣價值的進擊！

未來人物

未來人物在哪裡？公民和政府，當求真去假、保護弱小，以公義落實永續台灣。無私的人物，成為教育典範，培養台灣價值的基因。

二○一八年，是以色列建國七十週年，借鏡以色列人歷史《列王紀上》記載。所羅門王向神單求智慧，神對他說：「你既然求這事，不為自己求壽、求富，也不求滅絕你仇敵的性命，單求智慧可以聽訟，我就應允你所求的，賜你聰明智慧，甚至在你以前沒有像你的，在你以後也沒有像你的。你所沒有求的，我也賜給你，就是富足、尊榮，使你在世的日子，列王中沒有一個能比你的。」

以無私播撒台灣價值共寫《台灣論》；在指望中喜樂，在患難中忍耐，常常祈求台灣成為世界的祝福。

（作者為台灣北社國際組召集人、動腦雜誌發行人）