自由廣場》我與臉書過招

◎ 邈雲漢

筆者的臉書帳號正被禁言卅天中，原因是轉貼了李筱峯教授《從「狗去豬來」到三隻小豬》一文的網址，並引用其中「『外省人台灣獨立促進會』已故會長廖中山教授有一次記者問他：『有人罵中國豬滾回去！你身為外省人，有何感想？』廖中山笑答：『如果怕被趕，就好好做台灣人，不要當中國豬。』」一段。臉書聲稱那篇貼文違反了他們的社群守則。根據邏輯，「若Ａ則Ｂ」的否定是「Ａ且非Ｂ」。因此如果是針對「如果怕被趕，就好好做台灣人，不要當中國豬。」一句，臉書的社群守則就是「不怕被趕，不好好做台灣人（或）要當中國豬。」

為了對照組，筆者後來檢舉了幾篇（平均起來是）中國威脅侵略台灣、留島不留人的言論。臉書聲稱那些文章符合社群守則，建議我封鎖那些人就好。

而臉書的盈利模式是出賣用戶隱私個資。還沒有前進中國，實名制的臉書就已經公開宣告「要當中國豬」，並讓紅二代陳澍主宰台灣人民的言論自由。前進中國後，更可以號稱「依照當地法律」出賣台派臉友個資給中國抓「李明哲」們來「被認罪」。

臉書近來大興文字獄，自由對號入座，連幹幹貓的漫畫「吾劍遺失乎 汝知那劍處」也遭殃。眾多台派臉友都被關過禁閉，且已將重心轉至推特。細看台派臉友貼文，現在大多是經由推特連結轉發。此外，噗浪也可以與臉書、推特連結，同時發文。如果堅持臉書類似功能，還有很多螺絲仔（Russia）辣妹的VK可選。如此可以逐漸淡出臉書，讓臉書放心前進中國，去跟微博一較高下。

（作者為部落客，完整版本請見http://blog.0bei.org/2018/03/fbCertifiedChink.html）