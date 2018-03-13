自由廣場》瑞典實施一中 阿扁對策可參酌

◎ 沈建德

據報導，瑞典開始實施「台灣為中國一省」，其根據是ISO國家代碼。然而ISO老早表示係照聯合國統計局的資料，這不難解決。因二○○四年二月廿日該統計局給本人的回信，表示聯合國大會決定台灣是中國的一省，只是沒說是大會的什麼決定。三天後，本人自費飛抵紐約，問統計局，統計局推給法制局，而法制局黑格森答稱，是聯合國大會二七五八號決議。我立即反駁，該決議只規定，中國的代表權改由中華人民共和國接收，並無台灣是中國一省的文字或意涵，台灣的主權歸屬寫在舊金山和約2b及聯合國憲章77b與76b，是台灣人的，並不屬於中國或中華民國，並縷述從一九九二年起聯合國對台灣地位的不當發言以及我的反駁。黑格森無言以對，但他卻很蠻橫地說，這是他們的政策，並叫我不要對外公開這個對話，否則他會說他沒講。可見若無大國出面，不會屈服。

二○○四年二月廿七日台灣日報刊出這個消息，但被總統大選的新聞淹沒。至二○○七年七月，扁申請入聯被聯合國秘書長潘基文退回，理由也是聯合國二七五八號決議。扁蓮大怒，動員美日加澳紐抗議，據透露，美國給潘基文的書面就警告，若再用二七五八號決議胡搞一中，美國將被迫與之決裂。潘基文震撼、認錯，保證不再犯。

蔡英文若有心，可用這個範例要求聯合國統計局改正，則ISO、瑞典稅務局就非改不可，對入聯、入WHO也有幫助。

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授；https://www.facebook.com/TPGOF）