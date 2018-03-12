社論》以更有力的治國效率因應習近平變數

中共中央提案修憲打破任期制，節奏快速地鋪陳令人側目。習近平在全國人大公開表態「完全贊同憲法修正案草案」，並強調，憲法修正案草案在形成過程中「充分發揚了民主，集中了各方面智慧，體現了黨和人民的共同意志」。很明顯地，習近平意志，或者說，習近平集團，已經足以掌控中國的政治機器，讓黨國隨他們的權力意圖而起舞。是以，全國人大通過憲法修正案，也不過是照本宣科，沒甚麼出乎意料的火花。

習近平「為所欲為」，亞洲的強人政治又添一景觀。台灣看得到的戰略地理周邊，從普丁、金正恩、安倍晉三、杜特蒂到習近平、川普，強人一個接一個。通觀強人的興起，能夠有效處理或解決國內國外累積已久的難題，幾乎都是取得民意支持或默許的基礎。不同的是，在民主國家，強人維繫政權，需要服膺民主體制；而民主體制的任期制，幾乎不可能為強人更改，即使是內閣制也有黨內新陳代謝的制衡。非民主國家，強人鞏固權位，則是將專制帶往獨裁，權力圈愈縮愈小；這意味著政治暗鬥與社會矛盾也將無聲累積，重大決策犯重大錯誤的機會也相對增加，表面上的風平浪靜往往醞釀著黑色風暴。

面對周邊強人治國，尤其是對岸鬥性堅強的習近平，台灣儼然增加了安全與競爭的壓力。如果台灣也有一個強人，例如李登輝時代，也許可以自信地走民主的路，並兼顧厚植國防經濟硬實力，以抗衡開發獨裁的非民主模式。但今天的台灣，民進黨雖然完全執政，蔡英文總統明顯不想當一個強人，她的政治風格傾向溫和，對外崇尚和平談判，對內講求社會對話。老實說，在民主承平時代，這樣的領導風格符合民之所欲，但在改革轉型階段，歹戲拖棚可能會讓渴望革除積弊的民意落空。尤其是，其他國家的強人，對內對外的鐵腕效率，經常被拿來作比較，反對陣營更不會放過機會。

政治強人的碰撞，川普與習近平、金正恩之間的互動，充滿戲劇性的跌宕起伏，對東北亞、亞太的戰略影響，可能產生比以往更迅雷不及掩耳的變化。以故，台灣在地緣政治上要維持現狀恐怕也不可得，採取積極作為以維持動態平衡，小英政府恐怕必須調整步伐。春節後，蔡總統調整國安團隊，有評論認為她對兩岸政策表現了比較強硬的態度。如果屬實，這隱含蔡總統有意改變領導風格，而這在強人治國的周邊環境確有必要，否則中國從機艦擾台繞台到惠台三十一項政策的銳實力展示，「善意誠意」將被對方視為示弱而刺激其進擊意圖。

話說回來，蔡總統傾向溫和的政治風格，也是台灣內部民主環境使然。近年來，隨著台灣的民主活力釋放，另外一種型態的民粹風氣也隨之吹起。於是，小英政府著眼於全民利益的改革戰線，不斷面對爭取局部利益的民粹杯葛，甚至分眾議題的民粹動員，其街頭陳抗也讓小英政府疲於應付。如此內部分化的場景，林全內閣的施政行動準則，似乎無法壓住陣勢，於是，廟小妖風大，池淺王八多。去年九月，賴清德組閣，勞基法再修法、積極解決五缺等，才展現快速反應部隊的效率。國安團隊嚴陣以待，內閣擺脫民粹糾葛，堪稱小英政府由弱轉強的契機。

台灣民主沒有回頭路，不論是蔣經國式威權強人，或李登輝式民主強人，都很難在民主深化過程中再出現，除非台灣遭逢嚴重危機。不過，沒有強人，並不等同民主不講效率，不論身段如何柔軟，只要具有領導定力，民主自有效率，人民也有感，國家更能正向前進。最為忌諱的是，眼睜睜看著民主體制被民粹幽靈附身，民主活力委靡不振。在其他民主國家，完全執政下可能是民主強人，在台灣卻因過度尊重少數而淪為民粹俘虜，將近兩年來的民主游擊戰內耗又內傷。對岸的強人治國，對台灣既是領導的挑戰，也是國家的挑戰。但願蔡賴體制重整旗鼓之後，能以更有力的治國效率，因應習近平變數。