自由廣場》台大包庇管爺後患無窮

◎ 翁達瑞

獲選台大下任校長的管中閔，被指控論文涉及抄襲。管爺這篇在中研院研討會發表的論文，引述了暨南大學一位碩士生的畢業論文，但沒有註明引述內容的出處。

事件爆發之後，中研院推託這是一篇「非正式」的研討會論文，所以沒有抄襲的問題。根據中研院的託辭，台大的學術倫理委員會決議抄襲指控「不成案」，因此沒有進一步調查的必要。

台大的不成案決議其實是典型的「此地無銀三百兩」，間接證實抄襲的存在。當中的理由只有一個，那就是管爺不僅涉及抄襲，而且抄襲的證據確鑿，無法通過調查的檢驗。為了包庇管爺，台大只好用「不成案」來迴避調查。

抄襲屬個人的倫理敗壞；包庇則是組織的道德淪喪。為了護航管爺個人，台大不惜賠上整體校譽。而台大用來替管爺脫罪的理由，竟然是「研討會論文無抄襲問題」這個荒唐的說詞。

抄襲指的是引述前人發表的內容，但沒有註明出處。判定抄襲的根據有二：發表順序先後與內容是否雷同。管爺被控抄襲的論文，發表在暨南碩士生的論文之後。兩份著作有數張圖表一模一樣，但沒有互相引述。比對結果顯示，管爺抄襲的事證明確，而且難以通過調查的檢驗。

事實上，只要是「已發表」的著作，就有抄襲的問題，不論發表管道屬「正式」或「非正式」。在北美被控抄襲的著作，包括書籍、期刊文章、研討會報告、研究手稿、學位論文、媒體投書，一直到廣告文案等等。這些公開發表的著作，可輕易被比對檢驗。一旦抄襲的事實被舉發，當事人就無所遁逃。

如前所述，管爺被控抄襲的論文，已在中研院的研討會正式發表，也被他人拿來比對，並被舉發有抄襲的事證。台大卻以「非正式論文」的說詞，決議抄襲指控不成案，規避應有的調查，包庇尚未上任的校長。

台大對管爺的包庇會後患無窮。如果研討會的論文屬非正式著作，那學生的作業、職員的出差報告、教授的研究計畫、院長的演講稿，甚至是校長的政策白皮書，全都不需面對抄襲的檢驗。日後台大只要有人被控抄襲，都可拿管爺當擋箭牌，以「非正式著作」的說詞為自己脫罪。

屆時，貴為一校之長的管爺，要如何捍衛台大的學術聲譽呢？

（作者為旅居北美大學教授）