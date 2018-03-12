自由廣場》（澄社評論）靠「電子煙」拚經濟？

◎ 魏玉亭、翁鼎家、王榮德

電子煙最近受到媒體與社會大眾的矚目。有人認為電子煙比香菸安全，還可用來戒菸，電子煙產業發展協會更宣稱「電子煙可以改善健康，振興經濟」。但本文站在維護全民健康的立場，提出不同觀點。

電子煙前身是攜帶式霧化器，主要是利用電子元件將液體狀的藥物霧化成蒸氣，治療氣喘等呼吸道疾病。電子煙的發明者則將含有尼古丁及其他添加物的液體霧化成蒸氣，藉此取代燃燒菸草，希望減少燃菸產生的致癌物。

然而，大部分的電子煙產品仍會釋出潛在的毒性物質。例如電子煙煙霧中常見的甲醛就是第一級致癌物，會造成DNA的傷害和突變，長期暴露會增加癌症並對生殖系統造成危害。還有乙醛是2B級致癌物，以及鉛、錫、鎳等重金屬，均會導致使用者的健康受損。此外，二手煙霧也會增加室內細微顆粒（包括PM2.5）及尼古丁濃度，影響大眾健康。

傳統菸品產生的致癌物在電子煙中雖有減少，但在未禁售菸品的整個大環境底下，已有相當證據顯示，電子煙會增加青少年與年輕成人嘗試抽香菸的風險，造成使用菸品的年齡層下降；同時增加後來抽菸成癮的機率與嚴重度，甚至提高校園內毒品濫用的風險。由於電子煙中的尼古丁仍會造成「成癮」和「依賴」，提倡者說是為戒菸，結果反讓更多人使用菸品，並且成癮；台灣好不容易推動菸害防制法初有成效，難道還要為電子煙重蹈覆轍？更何況醫界對於戒菸已有更安全有效之方法！

電子煙的安全性更值得關注，此與其添加物及操作方式有關，使用不當容易造成爆炸、燒傷等事故傷害。二○一四年美國即有高達三七八三件電子煙中毒通報事件，諸如誤食、眼睛或皮膚接觸導致癲癇、缺氧性腦部損傷；喝下或注射電子煙液體導致喪命等。

因此，世界衛生組織二○一四年聲明，電子煙對使用者和吸入二手煙者均具健康危害；二○一八年初「美國國家科學、工程與醫學學院」發表的電子煙總體評估仍支持此結論。企業投入研發電子霧化器的正規治療用途，雖有益全民健康與經濟發展；但如用於發展電子煙，政府需通盤考量對全民健康的衝擊，很有可能會賠上人民健康又加重健保負擔，得不償失。

（作者分別為二位成大醫院醫師、成大醫學院公衛所講座教授）