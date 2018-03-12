自由廣場》「老西，我雞道」

◎ Andreas Whittome（魏安德）

本月七日曾泰元教授投書「廢注音，採拼音？」一文，本人身為在國外的中文教師，想分享一些看法與經驗。

葉宜津委員指的應該是中國大陸發明的漢語拼音。現在世界上幾乎所有的中文學生都使用漢語拼音並且學簡體中文，除了台灣當地的學生以外。我認為廢除注音符號很可惜，假如廢除正體字就更可惜了，兩種廢除都好像廢除了華人文化核心的一部分一樣。

其實漢語拼音雖然對西方人來說很方便，但沒有注音符號準確。注音符號是接近完美的一套系統，反之漢語拼音有些缺點，導致外國人經常把某些音都念錯。例如漢語拼音裡的ｉ有時候念「ㄧ」，有時候不念「ㄧ」，比如jī念「ㄐㄧ」可是shī念「ㄕ」，導致很多外國學生把「師」念成「西」，把「知」念成「雞」。很多學生會把「老師，我知道」說成「老西，我雞道」。

注音符號可以避免這種錯誤發生，因為每個注音符號都代表一個固定的音：「ㄌㄠˇ ㄕ，ㄨㄛˇ ㄓ ㄉㄠˋ」就很清楚。現在在台灣的華語中心也採用漢語拼音。我還是認為對在台灣學中文的外國人來說，學注音符號是很值得的。原因是台灣人都掌握注音符號（反之中國人不一定能掌握好他們自己的漢語拼音）。

我以前在台灣學中文時，有時因為對方不捲舌而聽不懂。比如對方把「政治」念成「贈字」（ㄗㄥˋ ㄗˋ），這種場合我常常會請對方用注音符號把這個詞的發音寫下來。很奇妙的是：他雖然念得不正確還是會很正確地寫下注音符號的「ㄓㄥˋ ㄓˋ」。我就說「啊，政治！」他就說「對，對，對，贈字！」不僅有趣，也很有幫助。因此，希望台灣會保留此久經考驗的好系統！

（作者為德國人，在秘魯利馬UPC私立秘魯應用科學大學翻譯系教授中文）