自由廣場》裸裎相見的尷尬與感謝

◎ 黃雪

因為先生和我都通日語，到日本飛機又不用坐很久，是出國旅遊的首選。從日本三一一地震至今七年間，我們跟著旅行團或家人自助，到日本旅遊五次，足跡遍及北海道、四國、九州及本州。很特別的是，不管是在觀光客很多的大景點，或是偏遠的鄉下地方，每次都會遇到當地人，詢問我們是否來自台灣，確認之後，就不斷感謝台灣人對日本地震的幫助，他們誠摯的態度，非常令人難忘。

我想起有個朋友二○一四年參加合唱團到日本交流演出時，在別府溫泉的經歷更有趣：幾個台灣來的四、五十歲中年人，在露天溫泉泡湯聊天時，一個看起來才二十幾歲的日本年輕人從室內湯出來，向著他們直直走去，眼睛似乎一直盯著他們，場面有點尷尬，於是一位合唱團員用英文問「年輕人有什麼事嗎？」這名年輕人也用不是很流利的英文回答，他聽說旅館內有一團台灣來的，他想要謝謝台灣人三一一地震後對日本的支持。年輕人還用片段的英文說「Korea, no; China, no; Taiwan, yes!」熱烈的氣氛，一掃在露天溫泉裸裎相見的尷尬。已經事隔幾年了，朋友談起此事還是津津樂道。

這些親身經歷，可說是台日友好的第一手見證，也反映在花蓮地震後，日本人的關心。例如前幾天一位日本高中女生也寫信給賴清德院長，關心震災。

一整個國家的國民，自動自發，發自內心的感謝，真的是很珍貴的友誼。相較之下，玻璃心的中國人到處打壓台灣，更令人懷疑最近中國政府有計畫的提出「惠台」政策，恐怕只是黃鼠狼給雞拜年罷了！

（作者為退休教師，台北市民）